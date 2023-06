Hanoi (VNA)- Viglacera, un grupo líder en bienes raíces y materiales de construcción en Vietnam, anunció que exportó el primer lote de paneles de concreto aireado en autoclave (AAC) y de concreto liviano en autoclave (ALC) a Australia.Australia es un mercado prometedor pero también exigente y altamente competitivo con estrictos requisitos de calidad. Por ello, la exitosa exportación de productos de hormigón celular esterilizados en autoclave ha reafirmado el prestigio de Viglacera.En 2023, los artículos AAC de Viglacera recibieron la certificación de productos y materiales de construcción ecológicos por parte del Consejo de Construcción Ecológica de Singapur (SGBC, en inglés), cumpliendo con los estándares internacionales para su uso en edificios ecológicos.Viglacera firmó contratos estratégicos con socios que son contratistas de construcción y distribuidores en Australia para proporcionar productos AAC para muchos proyectos claves en las grandes ciudades, dijo la firma.Según Viglacera, los clientes australianos establecen una serie de altos estándares de calidad, los cuales están respaldados por las regulaciones de protección al consumidor en todos los estados. Los importadores y minoristas del país siempre cumplen con esas normas y no aceptarán bienes que no satisfagan los criterios de calidad.Como pionera en la producción de nuevos bienes de construcción y en la investigación para desarrollar materiales ecológicos y respetuosos con el medio ambiente, Viglacera exporta artículos "Made in Vietnam" a más de 40 países de todo el mundo.Los productos claves de la firma como vidrio de construcción, cerámica, sanitarios, paneles y ladrillos AAC conquistan no solo a los consumidores domésticos sino también a los de mercados exigentes como Japón, Estados Unidos y Europa./.