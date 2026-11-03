Productos vietnamitas ganan atractivo ante el aumento de las compras de fin de año

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - A dos meses de concluir 2026, la demanda de bienes de consumo aumenta gradualmente. Gracias a las promociones, las campañas de estímulo al consumo y las iniciativas de conexión comercial, los productos regionales de distintas localidades del país están cada vez más presentes en Ciudad Ho Chi Minh, mientras que las tiendas y los supermercados se preparan para atender las necesidades de los consumidores.



Envases atractivos y calidad elevada



En una feria celebrada en el Palacio de Deportes de Phu Tho, Le Ngoc May, residente en el barrio de Trung My Tay, compró yaca deshidratada y blanda. Explicó que a su hijo, a quien no le gusta la fruta fresca, le agrada este producto por su aroma, su sabor ligeramente dulce y su bajo contenido de azúcar. También señaló que las empresas prestan cada vez más atención a la presentación de sus productos.



Le Van Thinh, residente en el barrio de Hoa Hung, también manifestó su grata sorpresa por la diversidad de productos, su calidad, los envases cuidados y los precios razonables que encontró en la feria.



Esta tendencia también se observa en las redes de distribución como Saigon Co.op, Satra, GO! y Aeon Mall, donde los productos agrícolas, los alimentos procesados y las especialidades regionales ocupan un espacio cada vez mayor. Mangos, pomelos, aguacates, arroz, salsa de pescado, pescados y calamares, procedentes principalmente del delta del Mekong, la región altiplana y el noroeste del país, responden a una demanda diversa. Las ventas en línea y los servicios de entrega a domicilio también facilitan las compras.



En el caso de las especialidades regionales, un envase atractivo puede captar la atención de los consumidores, pero la calidad, los ingredientes, la fecha de caducidad y el precio siguen siendo factores decisivos.



Bui Thanh Van, presidente del Consejo de Administración de la empresa Van Phat, especializada en frutas deshidratadas y ubicada en el mercado mayorista de productos agrícolas y alimentarios de Hoc Mon, señaló que su empresa busca reforzar la promoción de su marca y ampliar su clientela en el mercado nacional, al tiempo que mantiene sus mercados de exportación.



Estabilizar el suministro y estimular el consumo



Numerosas empresas preparan actualmente sus pedidos para la temporada alta de compras de fin de año y el Año Nuevo Lunar del Año de la Cabra 2027. Aunque los consumidores tienden menos a acumular productos, los distribuidores prevén un aumento de la demanda y planean incrementar sus existencias, manteniendo precios competitivos.



Según Nguyen Thi Bich Van, directora de Comunicación de Central Retail Vietnam, los productos vietnamitas representan más del 90% de la oferta en los establecimientos de su red. Los programas de conexión comercial contribuirán a ampliar la oferta de productos de calidad y satisfacer el aumento de las compras durante las fiestas de fin de año y el próximo Año Nuevo Lunar.



El programa de estabilización del mercado de Ciudad Ho Chi Minh se centra principalmente en productos esenciales, como carne, huevos, azúcar, aceite comestible, arroz y alimentos procesados.



Para finales de 2026 y el Año Nuevo Lunar del Año de la Cabra, varias grandes cadenas de distribución y empresas agroalimentarias participan en este programa. Saigon Co.op, Satra, Central Retail, MM Mega Market, AEON Vietnam y Bach Hoa Xanh se encargan, entre otras actividades, de distribuir productos a precios estabilizados. En el sector alimentario, VISSAN, San Ha, Sagrifood y C.P. Vietnam suministran carne y alimentos procesados.



Las empresas prevén reforzar el abastecimiento durante el periodo de mayor demanda con motivo del Año Nuevo Lunar, con el objetivo de cubrir entre el 25% y el 40% de la demanda del mercado. Se espera que los productos incluidos en el programa se vendan a precios rebajados entre un 5% y un 10%./.

VNA