Profundizan la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Tailandia

Hanoi (VNA) - Las relaciones entre Vietnam y Tailandia se han consolidado y desarrollado de manera fuerte e integral en casi 50 años desde el establecimiento de sus vínculos diplomáticos, convirtiéndose en una de las relaciones más dinámicas y eficientes dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



Así lo destacó el miembro del Comité Central del Partido Comunista, subsecretario permanente del Comité partidista y subtitular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Manh Cuong, durante una entrevista concedida a la prensa antes de la visita oficial a Tailandia del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam.



El funcionario subrayó que ambos países son vecinos cercanos que comparten numerosos intereses similares en el mantenimiento de la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región, por lo que la elevación de los lazos bilaterales al nivel de Asociación Estratégica Integral en 2025 constituyó un hito de especial importancia.



De acuerdo con el vicecanciller, este paso histórico refleja un nivel muy alto de confianza política mutua y, al mismo tiempo, demuestra la determinación de los líderes de ambas partes de llevar la relación bilateral hacia un desarrollo más profundo, sustantivo y efectivo en la nueva etapa.



Manh Cuong detalló que el punto más destacado en los nexos binacionales es la consolidación cada vez más sólida de la confianza política mediante el mantenimiento regular de visitas, contactos de alto nivel y mecanismos de cooperación e intercambio estratégico en múltiples campos, entre los cuales sobresale la reunión conjunta de gabinetes a nivel de primeros ministros como una característica única que demuestra la estrecha coordinación mutua en el impulso de la cooperación integral.



Asimismo, calificó la cooperación económica como un punto brillante, puesto que Tailandia es en la actualidad el mayor socio comercial de Vietnam en la ASEAN, con un intercambio mercantil bidireccional que superó los 22 mil millones de dólares en 2025.



Las dos economías se encuentran integradas de forma cada vez más profunda en la cadena de suministro regional y Tailandia figura además como uno de los mayores inversores del bloque en el mercado vietnamita con proyectos en energía, industria de procesamiento, comercio minorista, logística e infraestructura, existiendo un gran potencial de colaboración en el desarrollo de cadenas de suministro, conectividad de transporte, logística y la subregión del Mekong para convertirse en centros de conexión de la parte continental del Sudeste Asiático.



En paralelo con la economía, la cooperación en defensa y seguridad se ha adentrado en una fase más práctica y profunda mediante una coordinación estrecha en la prevención y lucha contra los delitos transnacionales, el narcotráfico, la trata de personas, la seguridad cibernética y los desafíos de seguridad no tradicionales, lo que contribuye sustancialmente a consolidar la confianza y salvaguardar un entorno pacífico y estable en la zona.



Los nexos en cultura, educación, turismo e intercambio pueblo a pueblo también registran un fuerte desarrollo con la existencia de aproximadamente 20 pares de provincias y ciudades hermanadas, el papel de la comunidad de origen vietnamita en territorio tailandés como un puente de amistad y el significado histórico de los sitios de reliquias dedicados al Presidente Ho Chi Minh en ese país.



Sobre la base de esos fundamentos, el diplomático enfatizó que la próxima visita oficial del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, posee un significado de especial trascendencia por ser su primera gira a una nación de la ASEAN en su nueva dignidad y por acontecer en el contexto del nuevo marco de la Asociación Estratégica Integral, lo que demuestra la alta consideración de Vietnam hacia los lazos con Tailandia y hacia el Sudeste Asiático.



El viaje ofrecerá una oportunidad para que los altos dirigentes intercambien opiniones de manera amplia sobre las grandes orientaciones orientadas a implementar con eficacia este marco de cooperación, consolidando y profundizando la confianza política mutua ante las rápidas y complejas fluctuaciones mundiales y regionales.



En el ámbito económico, se espera que la visita abra nuevos avances en comercio, inversión, logística y conectividad de cadenas de suministro, potenciando la cooperación en sectores de vanguardia como la transformación digital, la economía verde, la economía circular, las energías renovables, la innovación y la transformación industrial.



De igual manera, la gira ministerial busca dinamizar los esquemas de conectividad regional, especialmente en los programas del Mekong y de la ASEAN, donde ambos países desempeñan roles clave para promover la integración económica interna, mejorar la infraestructura, el comercio y el intercambio de personas.



El viceministro manifestó que se ampliarán los lazos en cultura, turismo y nexos pueblo a pueblo mediante el aumento de las conexiones aéreas y los intercambios juveniles y estudiantiles, mientras que ambas partes continuarán coordinando estrechamente en los foros regionales e internacionales, especialmente en la ASEAN, para contribuir de forma decidida a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo./.

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