Pro.G Academy, destacado centro de capacitación para bailarines en Hanoi (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA)- El centro deportivo y artístico Pro.G Academy en Hanoi se considera hoy un lugar de formación de jóvenes en diversas vertientes danzarías, que ha logrado numerosos premios nacionales e internacionales.

Establecido en septiembre de 2013, inicialmente comenzó como un centro a pequeña escala que enseñaba hip-hop y baile deportivo a niños de cinco a 15 años con el nombre de Pro Dance. Su éxito y reputación crecieron a medida que los pequeños de la institución dejaban sus huellas en los programas de televisión, incluidos nombres familiares como Dang Quan, Bao Ngoc, Gia Linh, Gia Bao (Vietnam's Got Talent), Yen Nhi (Junior Dancing with the Stars), Gia Nhu, My Tram y Ha My. Otros bailarines que compitieron en el escenario internacional son Anh Duc, Gia Nhu, Gia Linh, Gia Bao, Thu Ky, Tuan Linh y Dai Nghia. En 2016, el centro cambió su nombre a Pro. G Academy, convirtiéndose en uno de los principales sitios de Vietnam para fomentar jóvenes talentos.

Pro.G Academy se divide en dos segmentos. Uno atiende a los residentes locales, principalmente adultos que practican la danza para mejorar su condición física. La mayor parte de Pro.G Academy se enfoca en capacitar a niños para participar en competencias nacionales e internacionales. El entrenamiento se divide en cuatro etapas, comenzando desde lo básico y progresando hasta que se conviertan en bailarines experimentados.

En la clase elemental, los estudiantes pasan alrededor de tres meses. Después de este período inicial, son evaluados y quienes cumplen con los criterios pasan a la clase avanzada. En ella reciben un entrenamiento más especializado para mejorar sus habilidades.

Para convertirse en bailarines que pueden participar en certámenes profesionales requieren de cuatro a cinco años de entrenamiento, con un promedio de dos a tres veces de práctica a la semana. Quynh Trang, campeona de baile deportivo y cofundadora de Pro.G Academy, destacó que el arte de la danza ha ganado reconocimiento como deporte oficial y es parte de un sistema nacional de competencias. El centro sirve como campo de entrenamiento de jóvenes bailarines hasta que estén listos para competir, y diversas instituciones y departamentos pueden seleccionarlos para representar al país en diferentes eventos.

“Espero llevar a los niños a un nivel mundial y también deseo invitar a profesionales extranjeros a visitar el país para enseñar a los jóvenes. De esta manera, más bailarines vietnamitas serán reconocidos en las pistas de baile internacionales. También es una forma de fomentar una percepción positiva de la comunidad de la danza”, dijo Quynh Trang.

Pro.G Academy ha capacitado a ganadores de premios y medallas de oro en varias competencias, como los Juegos Nacionales de Vietnam, el Campeonato Nacional Abierto de esta disciplina y los Juegos del Sudeste Asiático./.