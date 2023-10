Presentación artística en el evento (Foto: Nhan Dan)

Bac Kan, Vietnam (VNA)- El programa 'Colores otoñales del lago Ba Be' se llevó a cabo en el distrito de Ba Be, de la provincia de Bac Kan, para presentar la imagen, la tierra, la gente, la belleza cultural y el potencial turístico de esta localidad norteña.

El presidente del Comité Popular del distrito, Luu Quoc Trung, destacó que en esa tierra rica en tradición revolucionaria residen muchos grupos étnicos.



También es cuna de formas singulares de arte popular de los grupos étnicos Tay y Nung y de las melodías Then, Sli y Luon, que cautivan los corazones de los turistas, agregó.



Con el tema ¨Colores de otoño, patrimonio¨, el programa incluyó actuaciones artísticas especiales que sumergieron a los espectadores en el singular espacio cultural de los grupos étnicos en el área del lago.



En la ocasión, el Comité Organizador premió las obras más destacadas del concurso de fotografía Tierra y gente de Ba Be, una de las actividades del programa Colores otoñales del lago Ba Be.



En esta segunda edición del 20 al 21 de los corrientes, también se organizan diversas actividades culturales, deportivas y comerciales./.