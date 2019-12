Long An, Vietnam, (VNA) Michelle Obama, ex primera dama de Estados Unidos, visitó hoy la escuela Can Giuoc, en esta provincia sureña de Vietnam, con el fin de promover la asistencia a las adolescentes del país indochino.

Michelle Obama visita hoy la escuela Can Giuoc en provincia vietnamita de Long An (Fuente: VNA)

La representante de la organización Girls Opportunity Alliance, subordinada a Fundación Obama, dialogó con las participantes en un programa de apoyo educativo a las estudiantes, al tiempo que se reunió con representantes de organizaciones no gubernamentales especializadas en ese ámbito, para discutir medidas que ayuden a las adolescentes a explorar y aprovechar sus potencialidades mediante la educación.

Girls Opportunity Alliance es una iniciativa de la Fundación Obama, que tiene como propósito ayudar a las adolescentes en todo el mundo a convertir sus sueños en realidad, contribuyendo así con sus respectivas comunidades y naciones.

En Vietnam, esa organización coopera con Room to Read para promover la igualdad de género mediante la educación./.