El vicepresidente de la AN, Nguyen Duc Hai (derecha), recibe a Gerhard Wahlers, subsecretario general de la KAS . (Fuente: Portal electrónico de la AN)

Hanoi (VNA)- El vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Vietnam, Nguyen Duc Hai, recibió hoy en Hanoi a Gerhard Wahlers, subsecretario general de la Fundación Konrad Adenauer (KAS) de Alemania , quien se encuentra de visita de trabajo en este país.El subtitular vietnamita felicitó a la KAS por el 30º aniversario de su operación en Vietnam y deseó que las agencias de la AN sigan fortaleciendo las relaciones de cooperación con la entidad alemana en muchas labores como gestión presupuestaria y de impuestos, aplicación de facturas electrónicas y comercio electrónico, lucha contra precios de transferencia y fraude comercial, transformación digital, así como planificación regional y nacional.Al valorar los resultados de la cooperación y el apoyo de Alemania, en general, y de varios institutos de investigación, en particular, incluida la KAS, a la AN y sus agencias, reiteró la esperanza de que la fundación política continúe fortaleciendo la colaboración para respaldar la mejora de la capacidad de los delegados de los Consejos Populares en todos los niveles.Propuso que la KAS estudie y firme memorandos de cooperación con las Comisiones de Finanzas y Banca y de Economía de la AN, así como amplíe sus nexos con la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente del Parlamento vietnamita.Por su parte, el invitado alemán manifestó la esperanza de trabajar con las agencias parlamentarias vietnamitas para desarrollar planes de cooperación más efectivos en el futuro./.