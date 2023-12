Puente sobre el río Vam Co Tay, uno de los proyectos de transporte clave de la provincia de Long An en el período 2021-2025. (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Para implementar la resolución sobre el desarrollo del Delta del Mekong de Vietnam, los gobiernos locales emitieron programas de acción e implementaron soluciones adecuadas a las características y situación de cada localidad.

Long An es la primera provincia del Delta del Mekong en anunciar la planificación provincial para el período 2021-2030, con visión a 2050.

Para 2030, Long An será el centro del desarrollo económico dinámico y sostenible de la región sureña y la puerta de entrada al corredor económico urbano-industrial del Delta del Mekong. Hacia el año 2050, Long An se convertirá en la principal provincia industrial del país y uno de los importantes polos de crecimiento económico de la región.



Actualmente, Long An implementa muchas soluciones sincrónicamente. En particular, impulsa la reforma administrativa para mejorar la calidad del entorno de inversión, tomando a las personas y las empresas como centro de servicios y promoviendo el desarrollo socioeconómico. Al mismo tiempo, la provincia desarrolla recursos humanos, especialmente los de alta calidad, y fortalece la innovación y la transformación digital en áreas importantes.

Parque industrial Long Hau, provincia de Long An. (Fuente: VNA)

Después de Long An, Soc Trang deviene la segunda provincia del Delta del Mekong en anunciar la planificación provincial para el período 2021-2030, con visión al 2050, como base para que la localidad continúe implementando orientaciones y estrategias de desarrollo.

Soc Trang se esfuerza por convertirse en una de las provincias mejor desarrolladas del Delta del Mekong para 2030, enfocada en el desarrollo de la industria, el comercio, los servicios y la agricultura, con un sistema de infraestructura sincrónico y moderno y capacidad para adaptarse al cambio climático. Hacia 2050, Soc Trang se convertirá en una zona de desarrollo dinámico del Delta del Mekong, con una economía bastante desarrollada a nivel nacional.

Con la intención de concretar sus objetivos de desarrollo, Soc Trang se centra en implementar tres pilares económicos: industria manufacturera, agricultura - pesca, servicios - turismo y, al mismo tiempo, explotar otros sectores económicos potenciales como energía, logística, transporte marítimo y desarrollo urbano.

La provincia también continúa revisando y mejorando los índices de reforma administrativa, de eficiencia de la administración pública, de gobernanza y de competitividad a nivel provincial./.

VNA