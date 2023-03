Can Tho, Vietnam (VNA)- El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam (MADR), en coordinación con el Instituto Internacional de Investigación del Arroz (IRRI, en inglés) y unidades involucradas, organizó hoy en la ciudad sureña de Can Tho un foro sobre la agricultura adaptable al cambio climático en los deltas de Asia El simposio se efectuó con el objetivo de promover la conectividad y la cooperación en la implementación de iniciativas concernientes, especialmente en la integración de dos impulsadas por el Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (CGIAR) -Excelencia en Agronomía (EIA) y Asia Mega-Deltas (AMD)- a través del despliegue de la estrategia del MADR sobre el cultivo del arroz.Según los delegados, la producción de ese cereal enfrenta una serie de desafíos, especialmente los impactos del cambio climático y, al mismo tiempo, desempeña un papel en el empeoramiento de las emisiones de gases de efecto invernadero.Al señalar las dificultades en la producción de arroz en el delta del Mekong debido a los métodos de cultivo tradicionales, el cambio climático y los problemas de recursos hídricos, Tran Thai Nghiem, subdirector del Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de Can Tho, enfatizó que la coordinación entre los países y las partes relevantes en la aplicación las soluciones e iniciativas en agricultura sostenible ayudarán a aumentar la productividad y aliviar los impactos en el medio ambiente.Los expertos participantes compartieron la opinión de que los agricultores necesitan recibir apoyo en mecanización, gestión de riesgos, gestión de materiales y soluciones políticas en el cultivo de arroz.La utilización de soluciones científico-tecnológicas y la mecanización de manera concertada y precisa es crucial para la producción de arroz, ya que contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, así como la mano de obra, los fertilizantes y las variedades, al tiempo que garantiza la calidad del grano, según el subdirector de IRRI Virender Kumar.Los expertos también compartieron diferentes modelos de conectividad entre lados relevantes para el desarrollo agrícola en adaptación al cambio climático ./.