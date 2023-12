La aplicación del banco ofrece muchos servicios. (Fuente: VNA)

Los pagos sin efectivo se han vuelto populares entre los vietnamitas, después de la "réplica" de la COVID-19 y la transformación de los bancos frente a “sus rivales” de billeteras electrónicas y dinero móvil.



Aunque hace unos años, los pagos sin efectivo eran algo nuevo para muchas personas, especialmente los que viven en las zonas rurales, ahora las transferencias de pagos se han convertido en una actividad normal. Además de crear comodidad para las personas, también ayuda al sector bancario a avanzar en la transformación digital y mantenerse al día con el desarrollo tecnológico mundial.



No obstante, pese a las enormes ventajas que aporta la tecnología, todavía hay preocupaciones que deben resolverse para que el pago sin efectivo pueda ser realmente "el amigo de todos".



Presiones en contra de los pagos en efectivo



Durante el taller "Promover el desarrollo del mercado de pagos electrónicos en Vietnam", efectuado en septiembre pasado, el Banco Estatal publicó una serie de datos que mostraron que, hasta finales de 2022, más del 77,41% de los adultos en Vietnam tenían una cuenta de pago bancaria. Según NAPAS, en el período 2021-2022, los pagos no monetarios crecieron un 86% en el número y un 31% en el valor de las transacciones no monetarias.



Incluso, la pandemia de la COVID-19 que apareció en Vietnam a principios de 2020, se considera un "desencadenante" de los pagos no monetarios. En esta etapa las personas debían mantener la distancia, el pago sin contacto se convirtió en un método seguro tanto para vendedores como para compradores.



De acuerdo con la empresa de tecnología de pago electrónico Visa, en ese momento, muchos usuarios experimentaron por primera vez el uso de tarjetas de crédito y débito para pagar pedidos de entrega a domicilio o transferir dinero a través de aplicaciones de banca en línea. En el período pospandemia, aunque el uso del efectivo sigue siendo popular, la proporción de consumidores que optan por pagos sin efectivo ha ido en aumento.



Visa realizó un estudio sobre "Actitudes de pago del consumidor 2022", el cual encontró que el uso de efectivo en Vietnam disminuyó significativamente en comparación con el mismo período en 2020. En concreto, el 89% de los consumidores utilizaron billetera electrónica, en tanto el 85% prefirieron tarjetas de crédito y débito, principalmente para pagos en línea y sin contacto.



Por su parte, la encuesta de esta organización sobre Intenciones de Viaje Globales publicada a finales de noviembre mostró que, en la región de Asia-Pacífico, solo el 31% de los turistas llevan efectivo cuando viajan en 2023, frente al 79% en 2020. Esto muestra que los pagos sin efectivo son cada vez más populares.



Dentro de Vietnam, según el Informe del Banco Estatal a la Asamblea Nacional, en los primeros ocho meses de 2023, las transacciones de pago sin efectivo alcanzaron 6,85 mil millones con un valor de 138,3 trillones de VND (un aumento del 348,54% en cantidad y del 69,84% en valor).



La cifra incluye las transacciones a través del Internet que alcanzaron 1,33 mil millones de transacciones por un valor de 36,76 trillones de VND (un aumento del 372,91% en cantidad y del 110,97% en valor); del canal de telefonía móvil (4,76 mil millones de transacciones con un valor de 34,48 trillones de VND) y del método de código QR (86,5 millones de transacciones con un valor de 47,26 billones de VND.



Con tal de lograr las impresionantes cifras mencionadas anteriormente, además del "empuje" oportuno, los bancos han aprovechado el rápido desarrollo de la tecnología para ganar la "carrera" de atraer a los usuarios. Por ejemplo, si en el pasado las aplicaciones de mobile banking se utilizaban solamente para transferir dinero y pagar algunos servicios (electricidad, agua, teléfono), ahora se han convertido en una "súper aplicación" que brinda muchos otros servicios como pago de matrícula, compras, pago de impuesto de matriculación, reserva de billetes de tren, cine, servicios de taxis y pedido de flores.



Varios bancos también lanzan "trucos" para atraer clientes permitiéndoles usar su número de teléfono para registrarse en una cuenta, ayudando a los usuarios a no tener que recordar una larga serie de dígitos. Además, la forma en que los bancos permiten a los usuarios crear códigos QR y escanear códigos QR directamente en la aplicación igual les facilita su uso.



"Nudos" pendientes



Los beneficios del pago sin efectivo son muy claros y las impresionantes cifras antes mencionadas reflejan que este tipo de pago ha penetrado a profundidad en la vida de las personas.



Gracias a la cobertura de la red de 4G en todo el país, el número de usuarios de teléfonos inteligentes en Vietnam aumenta de forma continua. Según información del Ministerio de Información y Comunicaciones, hasta mayo de 2023, Vietnam tenía hasta 101 millones de suscriptores, un aumento del 8,72% respecto al mismo período en 2022, lo cual provocó que los pagos no monetarios sigan desarrollándose.



Por las facilidades tecnológicas, ya no se limita a las grandes ciudades, ahora en las zonas rurales, los vendedores también aceptan fácilmente el pago mediante transferencia bancaria, incluso sólo para comprar una taza de té helado o un manojo de verduras, pescado u otros productos. Sólo encienda el teléfono, todas las transacciones se pueden realizar con unos pocos clics, lo cual es extremadamente conveniente.



Igualmente no debemos perder de vista que las transacciones sin efectivo enfrentan ciertos obstáculos, incluidas las preocupaciones relacionadas con la ciberseguridad.



Ciertas previsiones de las empresas de seguridad señalan que, con el desarrollo de la Inteligencia Artificial, los piratas informáticos dispondrán de nuevas herramientas para explotar las vulnerabilidades de los sistemas. La transformación digital se está produciendo con fuerza, lo que hace que los teléfonos inteligentes sean extremadamente importantes en la vida y el trabajo, pero también se conviertan en un "cebo" muy atractivo para los piratas informáticos.



En consecuencia, para que el pago sin efectivo se convierta realmente en "una herramienta para cada hogar", resulta necesario que cada persona que utilice una cuenta bancaria sea un consumidor inteligente y domine los conocimientos básicos de seguridad. Además, las autoridades continúan organizando redadas, detectando y castigando severamente a los defraudadores; las entidades de crédito, además de mejorar la seguridad del sistema, deben organizar muchas campañas de propaganda de diversas formas para sensibilizar a los clientes, de modo que los vendedores de verduras y té helado también comprendan claramente la importancia de la seguridad. En ese momento, los pagos sin efectivo realmente "despegarán"./.