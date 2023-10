El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh (en la derecha), en la cita. (Fuente: VNA)

Riad (VNA)- El primer ministro de Vietnam , Pham Minh Chinh, propuso incrementar la cooperación binacional con Arabia Saudita en los campos del desarrollo urbano, producción de alimentos según los estándares halal, formación de recursos humanos, transformación digital y verde, economía circular, economía colaborativa y del conocimiento.Al asistir hoy al Foro Empresarial bilateral, efectuado en esta capital, Minh Chinh reafirmó que Arabia Saudita es el socio más importante de Vietnam en la región de Medio Oriente.Mientras tanto, Vietnam también es un socio importante y un puente para la conexión con la región de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) para Arabia Saudita.La amistad y la cooperación entre los dos países en los últimos tiempos han experimentado pasos de avance significativos, sustanciales y efectivos y progresan hacia nuevas alturas basadas en una confianza sincera, beneficios compartidos, logros cooperativos y una amistad sólida.Las dos partes mantienen contactos de alto nivel, se apoyan en foros multilaterales, han construido muchos marcos legales y mecanismos de cooperación, creando una base importante para contribuir a promover la cooperación económica, de inversión y comercial entre los dos países, según un espíritu de beneficio y apoyo mutuo, notificó el dirigente vietnamita.Añadió que Vietnam y Arabia Saudita disponen aún de mucho espacio para la cooperación, y potenciales y fortalezas que pueden complementarse y apoyarse mutuamente, subrayó.En la ocasión, Minh Chinh enfatizó que Vietnam pretende atraer inversiones de forma selectiva, particularmente en crecimiento verde, infraestructuras, energía, industria de alta tecnología, innovación y apoyo a las empresas emergentes, para favorecer la restructuración de la economía y la innovación del modelo de crecimiento.Vietnam y Arabia Saudita desempeñan un papel importante en las regiones de la ASEAN y el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), respectivamente, destacó y expresó el deseo de que las dos naciones sirvan como puentes de conexión para las operaciones de las empresas de un país en el otro y también en la ASEAN y el CCG.Por otra parte, Minh Chinh informó brevemente sobre los logros de Vietnam en casi 40 últimos años del proceso de Doi Moi (Renovación), tales como ser la cuarta economía más grande de la ASEAN, una de las 20 con mayor escala comercial del mundo, exportador mundial de arroz y muchos productos agrícolas de primera categoría; y participar en 16 acuerdos de libre comercio (TLC) con la mayoría de los principales países y economías del mundo.Se refirió también a los alcances del país indochino en la garantía de la estabilidad macroeconómica y los grandes balances de la economía, control de la inflación e impulso de crecimiento.Atribuyó esos resultados a los esfuerzos de todo el sistema político, apoyo de los pobladores y empresas, sobre la base de maximizar los recursos internos y capacidad adaptativa con flexibilidad de la economía de Vietnam, así como el respaldo de la comunidad internacional, incluido el Gobierno y la comunidad empresarial de Arabia Saudita Informó, por otro lado, las principales direcciones de Vietnam en la promoción de la industrialización y la modernización del país, construcción de una economía de mercado, una democracia de orientación socialista y el Estado de derecho socialista.Resaltó también la política exterior y la política de defensa de “ cuatro no" (no participar en alianzas militares; no asociarse con un país para luchar contra otro; no permitir que países extranjeros establezcan bases militares o utilicen territorio para luchar contra terceros y no usar la fuerza ni amenazar con usarla en las relaciones internacionales) y la construcción de un Partido gobernante limpio y fuerte.Remarcó que en ese proceso, Vietnam considera a las personas como el centro, sujeto, fuerza motriz, recurso y objetivo del desarrollo; y no sacrifica el progreso, justicia y seguridad social, y la protección del medio ambiente para perseguir el simple crecimiento económico.A su vez, el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio Sauditas, Hassan Al Hwaiziy , apreció el entorno de inversión en Vietnam y reiteró que las empresas sauditas desean invertir en el país del Sudeste Asiático en los campos del desarrollo urbano y la industria petroquímica, minerales, turismo, entretenimiento, producción de acero y energías renovables, industria alimentaria, tecnología de la información y textiles, para duplicar la escala de la cooperación en materia de inversiones en comparación con el nivel actual.Datos oficiales indican que hasta septiembre de 2023, Arabia Saudita tiene siete proyectos de inversión en Vietnam con un capital registrado total de 8,27 millones de dólares, ocupando el puesto 79 en la lista de 144 países y territorios con proyectos en el país indochino.El valor del intercambio comercial bilateral en los primeros nueve meses de 2023 superó los dos mil millones de dólares.