Nguyen Quang Liem, exdirector del Instituto de Ciencia de Materiales de la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam, interviene en el seminario . (Foto: congthuong.vn)

Hanoi (VNA) La Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam, en coordinación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, organizó recientemente en Hanoi un seminario titulado " Tierras Raras de Vietnam: Estado actual de la minería, tecnología de procesamiento y perspectivas".Durante el simposio, los científicos propusieron procesar elementos especiales de alto valor como Pr y Nd, y construir un centro de investigación y transferencia para dominar el desarrollo de la tecnología central en el procesamiento de minerales.Al intervenir en el evento, el presidente de la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam, Chau Van Minh, destacó que, al ser consciente de la importancia de las tierras raras, el Partido y el Estado han llevado más de 40 años prestando atención, explorando y evaluando sus reservas.Sin embargo, dijo, hasta ahora Vietnam todavía no ha explotado ni procesado las minas de tierras raras, debido a la falta de la tecnología de explotación y procesamiento, que es un área donde los países mantienen un monopolio sin tranferir tecnología.De acuerdo con Do Nam Binh, del Departamento de Industria del Ministerio de Industria y Comercio, Vietnam sólo se detuvo en la etapa de procesamiento de minerales de tierras raras con un contenido de alrededor del 30%, sin procesar los productos hidrometalúrgicos y la extracción separada de óxidos de tierras raras para satisfacer las necesidades domésticas y extranjeras.A su vez, Nguyen Quang Liem, exdirector del Instituto de Ciencia de Materiales de la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam, Vietnam se calificó como país con la segunda mayor reserva de tierras raras del mundo con unos 22 millones de toneladas que representan el 19%, tras China (38%).Los yacimientos de tierras raras de Vietnam se concentran en la región norteña, como Lao Cai, Lai Chau y Yen Bai, pero hasta la fecha no se ha construido ninguna fábrica para procesar ese mineral, apuntó.Por lo tanto, subrayó la necesidad de construir proyectos y laboratorios para mejorar la investigación, la explotación y la tecnología de procesamiento, centrándose en el procesamiento y la aplicación de tierras raras en productos industriales con alto valor económico.Según Hoang Anh Son, director adjunto del Instituto de Ciencia de Materiales de la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam , en los últimos tiempos la investigación de tierras raras en el Instituto ha obtenido logros sobresalientes, incluido el premio nacional sobre la investigación de tierras raras al servicio de la producción y la vida cotidiana.También, recomendó el enfoque en los recursos para impulsar la investigación científica, en cumplimento de la estrategia nacional de exportación de tierras raras, procesamiento y extracción de metales para la industria de vehículos eléctricos, energía eólica y conversión de energía.Cabe destacar que la Compañía de Procesamiento de tierras raras Lai Chau recién estableció una empresa para investigar los procesos de procesamiento de tierras raras y firmó un contrato de cooperación con el Instituto de Ciencia de Materiales para realizar investigaciones destinadas a mejorar la eficiencia de la tecnología de extracción y procesamiento de tierras raras a partir de minerales primarios.El 18 de julio pasado, el Primer Ministro emitió la Decisión No. 866/QD-TTg, aprobando la Planificación para la exploración, explotación, procesamiento y uso de minerales en el período 2021-2030, con vistas al 2050, que orienta el desarrollo sincrónico, efectivo y sustentable de la industria de minería, procesamiento y aprovechamiento de minerales de tierras raras./.