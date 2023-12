Barcos en el puerto pesquero de Phan Thiet ( Binh Thuan ). Foto VNA

Binh Thuan, Vietnam (VNA) La provincia centrovietnamita de Binh Thuan está centrándose en la implementación de tareas y soluciones urgentes y claves sobre la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) en la localidad, con vistas a evitar la situación de explotación ilegal de productos marinos en aguas extranjeras.Tal actividad pretende seguir superando las limitaciones y deficiencias en dicho combate, junto con los esfuerzos de otras provincias y ciudades nacionales, para levantar la “tarjeta amarilla” impuesta por la Comisión Europea al campo acuático del país.Como resultado, el Comité Popular provincial instó a los departamentos, ramas, pueblos, distritos y ciudades que comprendan a fondo y desplieguen estrictamente las orientaciones del nivel central y de la localidad sobre INDNR.También, propuso continuar promoviendo la información y comunicación sobre los esfuerzos nacionales, en general, y los de Binh Thuan, en particular, en esa lucha y los reglamentos en el campo a la comunidad de pesqueros en aras de elevar su conciencia y responsabilidad en las actividades sectoriales.En términos de gestión y estrecho monitoreo de los buques, urgió a las unidades competentes a seguir coordinando con localidades costeras para inspeccionar y revisar todas las embarcaciones, garantizando que el 100% de ellas sean eligibles para registrarse y tener permisos de explotación marítima, así como a actualizar los datos de esas naves en la base de datos de la pesca nacional, entre otros.Hasta la fecha, Binh Thuan cuenta con casi seis mil barcos pesqueros de eslora desde seis metros o más actualizados en el Registro Nacional, alcanzado el 76% del total de las embarcaciones existentes en la provincia.Actualmente, los buques con eslora de 15 metros o más han instalado equipos de seguimiento según las normativas en el campo.Con anterioridad, una delegación de la Comisión Europea (CE) realizó la cuarta inspección sobre la lucha contra la pesca ilegal , no declarada y no reglamentada en las provincias vietnamitas de Ba Ria - Vung Tau y Binh Dinh, del 10 al 18 de octubre pasado, y se prevé que la CE lleve a cabo la quinta a finales del segundo trimestre de 2024./.