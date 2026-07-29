Provincia de An Giang impulsa una economía marítima moderna

An Giang, Vietnam (VNA) - Con una visión estratégica, la provincia vietnamita de An Giang aspira a convertirse en un importante centro nacional de economía marítima para 2030, contribuyendo al objetivo de consolidar a Vietnam como una potencia marítima.



Con una superficie marítima de 63 mil 290 kilómetros cuadrados, 200 kilómetros de costa y más de 140 islas e islotes, entre ellos Phu Quoc, la isla más grande del país, la provincia cuenta con condiciones favorables para desarrollar el turismo, los servicios marítimos, la acuicultura y la logística.



Según el director del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de An Giang, Le Huu Toan, tras más de siete años de implementación de la Resolución No. 36-NQ/TW sobre la Estrategia para el Desarrollo Sostenible de la Economía Marítima de Vietnam, la economía marítima provincial ha registrado avances significativos y representa actualmente alrededor del 80% del Producto Interno Bruto Regional (PIBR), consolidándose como uno de los principales motores del crecimiento económico.



El Puente del Beso en Phu Quoc, una obra arquitectónica única considerada un nuevo símbolo del amor y del turismo de Vietnam. Foto: VNA

En los últimos años, An Giang ha impulsado la modernización de la infraestructura costera y la reorganización del sector pesquero con un enfoque sostenible, reduciendo gradualmente la pesca extractiva y ampliando la acuicultura mediante la aplicación de tecnologías avanzadas y el desarrollo del cultivo marino.



La provincia también despliega medidas para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU en inglés), con el fin de contribuir al levantamiento de la "tarjeta amarilla" de la Comisión Europea, garantizar la trazabilidad de los productos y ampliar los mercados de exportación.



Actualmente se desarrollan seis proyectos de acuicultura marina que abarcan más de tres mil 287 hectáreas, con una inversión de 43,1 millones de dólares, mientras que las exportaciones de productos pesqueros mantienen un crecimiento cercano al 10% anual.



Al mismo tiempo, An Giang fortalece el sistema portuario mediante el desarrollo de los puertos de Phu Quoc, Hon Chong y Nam Du, así como la red de transporte terrestre y el Aeropuerto Internacional de Phu Quoc, considerado un elemento estratégico para convertir la isla en un centro internacional de turismo, comercio y logística. Asimismo, avanza la construcción de la línea de transmisión submarina de 220 kV Kien Binh–Phu Quoc, con más de 80 kilómetros de longitud y una inversión de 85,1 millones de dólares.



Durante una visita de trabajo a An Giang en 2025, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, pidió a la provincia reestructurar su economía con un enfoque moderno y acelerar el desarrollo de la economía marítima, el turismo, los servicios modernos y la innovación, tomando a Phu Quoc como principal polo de crecimiento.



También instó a priorizar las inversiones en infraestructuras estratégicas, incluidos puertos marítimos, puertos pesqueros, centros logísticos y corredores de transporte que conecten las zonas costeras con el resto del país y las rutas marítimas internacionales.



Siguiendo estas orientaciones, An Giang se propone alcanzar un crecimiento medio anual del PIBR superior al 11% durante el próximo quinquenio y consolidarse en 2030 como uno de los principales centros nacionales de economía marítima.



El presidente del Comité Popular Provincial, Ho Van Mung, señaló que la estrategia provincial contempla el desarrollo de Phu Quoc como un centro internacional de turismo y comercio, mientras que Rach Gia se consolidará como centro político, económico e industrial, y Ha Tien reforzará su papel como polo de economía marítima, turismo y comercio fronterizo.



La provincia también prioriza la finalización de autopistas regionales, la ampliación de los aeropuertos de Phu Quoc y Rach Gia, la construcción de un nuevo aeropuerto en Tho Chau y el fortalecimiento de puertos estratégicos para convertirlos en centros logísticos y de comercio exterior.



Además, impulsa la aplicación de la ciencia y la tecnología en sectores como la acuicultura de alta tecnología, las energías renovables, la investigación de productos marinos y la economía digital. Paralelamente, concentra sus esfuerzos en atraer inversiones hacia infraestructura, industria de transformación, energías limpias, logística, turismo de alta calidad y agricultura de alta tecnología.



Como parte de esta estrategia, An Giang ejecuta 21 proyectos destinados a la organización de la Reunión de Líderes Económicos de APEC 2027 en Phu Quoc, con una inversión de cerca de 5,27 mil millones de dólares. Estas obras no solo garantizarán el éxito del evento, sino que también fortalecerán la infraestructura, el entorno de inversión y la competitividad de la provincia, impulsando una nueva etapa de desarrollo de su economía marítima./.