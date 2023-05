Cosecha de lichis en la provincia de Bac Giang (Foto: VNA)

Bac Giang, Vietnam (VNA)- La provincia norteña de Bac Giang prestará especial atención a la promoción de marcas locales y la expansión de mercados para sus productos agrícolas, según el Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de la localidad.



La provincia intensificará sus actividades de promoción de productos agrícolas emblemáticos y el potencial, incluso a través de plataformas de comercio electrónico, alentará a las empresas, cooperativas y pobladores a realizar negocios en línea y acelerará el desarrollo de su economía digital agrícola y rural.



Bac Giang implementa efectivamente políticas de promoción comercial para ayudar a las cooperativas y empresas a expandir sus mercados de exportación, mejorar el valor de sus productos y enfocarse en el vasto mercado interno de casi 100 millones de habitantes.



Al mismo tiempo, apoya el establecimiento de indicaciones geográficas y marcas, a medida que fortalece la trazabilidad del origen.



También está interesada en establecer cadenas de distribución para introducir sus propios productos agrícolas en los supermercados de todo el país y respaldar la venta de bienes en plataformas de comercio electrónico.



Además, Bac Giang busca incrementar sus exportaciones a China de productos típicos como lichi, naranja, pomelo, verduras, carne de cerdo, pollo y madera procesada, a través de los canales oficiales.



Mientras, se enfrasca en incrementar sus ventas a nuevos mercados como la Unión Europea (UE), Estados Unidos, Australia, Japón, Corea del Sur, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y Oriente Medio.

Promoción de productos agrícolas típicos de Bac Giang (Foto: VNA)

En el primer trimestre de 2023, el valor de producción de los sectores de agrosilvicultura y acuicultura de Bac Giang aumentó un 1,8 por ciento.



Se espera que los lichis de Bac Giang tengan una buena temporada este año. Las agencias especializadas en la provincia guían activamente a los lugareños para prevenir plagas en los huertos, aumentar la producción de acuerdo con los estándares VietGAP y GlobalGAP para mejorar el valor y aumentar la eficiencia económica, y preparar las condiciones de exportación.



Cada año, el Comité Popular provincial publica un plan sobre la venta de productos agrícolas claves, en particular, el famoso lichi Thieu, y coordina este esfuerzo con los ministerios a nivel central.



En marzo de 2021, el lichi Thieu del distrito de Luc Ngan se convirtió en el primer producto agrícola vietnamita en beneficiarse de la protección de la indicación geográfica en Japón.



Bac Giang igualmente se enfoca en expandir el área de cultivo de otros productos agrícolas según los estándares VietGAP y GlobalGAP para crear bienes de calidad, sirviendo al mercado nacional y extranjero.



La provincia cuenta en la actualidad con ocho productos agrícolas emblemáticos, a saber, lichi Thieu, pollo, cerdo, cítricos, arroz de calidad, verduras, maní y pescado, así como 14 productos típicos y 30 potenciales.



Entre ellos, 40 productos gozan de protección de marca. Algunos obtuvieron protección de indicación geográfica en el extranjero, como los fideos de arroz seco Chu y Ke, el lichi Luc Ngan (en Japón, Corea del Sur y Tailandia).



Al cierre de 2022, la provincia contó con 205 productos del programa “Cada Comuna-Un producto” (OCOP), incluidos 31 valorados con cuatro estrellas y 174 calificados con tres estrellas. Al mismo tiempo, Bac Giang reconoció el turismo cultural y ecológico Ban Ven de la cooperativa Than Truong, en el distrito de Yen The.



Además de los mercados de exportación, Bac Giang atrae a grandes grupos nacionales y extranjeros, cadenas de supermercados como Aeon, Central Group, Mega Market, Lotte, Big C, Saigon Coop, Vinmart y Hapro y varios exportadores como Origon, Vifoco y GOC para forjar vínculos en producción y procesamiento, así como firmar contratos de negocio.



En 2022, el valor de producción agrosilvícola y acuícola de Bac Giang aumentó un 2,1 por ciento con respecto al año anterior, a alrededor de 1,6 mil millones de dólares./.

