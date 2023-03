Quang Binh, Vietnam (VNA)- La Guardia Fronteriza de la provincia centrovietnamita de Quang Binh coopera estrechamente con las autoridades locales para desplegar drásticamente las medidas destinadas a poner fin a la pesca ilegal , no declarada y no reglamentada ( IUU ), en un esfuerzo por contribuir al levantamiento de la “tarjeta amarilla” impuesta por la Comisión Europea. Quang Binh cuenta actualmente con más de seis mil 700 barcos de pesca, incluidos más de mil 200 buques que exploran en alta mar.Por tal motivo, las fuerzas de guardia fronteriza locales se empeñan en intensificar la propaganda, difusión y educación de la ley para aumentar la conciencia de los pescadores.En particular, los guardacostas colaboran con las fuerzas de protección de los recursos acuáticos, así como con las autoridades relevantes para intensificar la inspección y control en los esteros y arroyos.Las unidades pertinentes también manejarán estrictamente los casos que no presenten los documentos exigidos y/o no garanticen los equipos de seguridad cuando operen en el mar; así como organizarán patrullajes y controles, respaldarán a los pescadores cuando faenen en el mar, para consolidar su confianza y coadyuvar a proteger la soberanía nacional sobre el mar e islas./.