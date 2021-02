La bahía de Ha Long (Foto: VNA)

Quang Ninh, Vietnam, (VNA)- La provincia vietnamita de Quang Ninh ha adoptado una serie de tareas y soluciones para impulsar la economía marítima, con prioridad al desarrollo del turismo, los servicios y la industria marítima amigable con el medioambiente.



En una reciente entrevista a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el vicepresidente del Comité Popular de Quang Ninh, Cao Tuong Huy, informó que entre las localidades centrales de ese proyecto se incluyen Ha Long, Cam Pha, Mong Cai, Quang Yen, Van Don, Co To y Hai Ha.



En cuanto al turismo marítimo y los servicios, esta provincia proyecta convertirse en un centro internacional con una infraestructura sincronizada y moderna, productos diversos, de alta calidad y preñados de la identidad nacional, precisó.



Esos sectores serán un propulsor para el desarrollo socioeconómico y la garantía de defensa de Quang Ninh, agregó.



Adelantó que la provincia intensificará la construcción de la infraestructura del turismo y comercio en las zonas costeras e isleñas, y creará condiciones para que todos los componentes económicos puedan participar en el desarrollo del ecoturismo.



La ciudad de Ha Long se transformará en una urbe costera moderna, mientras Van Don y Co To serán los centros turísticos a nivel regional para llegar a ser en 2030 en los de nivel internacional, añadió.



También se invertirá en la modernización de los puertos y muelles y mejoramiento de los servicios logísticos, y se establecerán tres centros pesqueros clave, y dos destinos de comercio de productos acuícolas en la ciudad de Ha Long, detalló.



Además, Quang Ninh proyecta desarrollar la logística en un sector con alto valor agregado, en asociación a la producción de bienes y exportación, señaló.



Sobre la industria marítima y nuevos sectores económicos, Tuong Huy informó que se priorizará el desarrollo de las tecnologías avanzadas amigables con el entorno y la manufactura, así como las industrias naval y de apoyo.



La industria procesadora de productos acuáticos se enfocará en aplicar nuevas tecnologías, elevar la productividad y prestar atención a la inocuidad alimentaria, en aras de satisfacer los criterios de calidad de los mercados receptores.



Esta localidad norteña convertirá a la zona industrial de Hai Ha en un gran centro industrial y de puertos marítimos, además de centrarse en los sectores económicos basados en los recursos marinos./.