En la puerta fronteriza internacional de Tinh Bien (Fuente:VNA)

An Giang, Vietnam (VNA)- La provincia survietnamita de An Giang propuso recientemente al Ministerio de Planificación e Inversión considerar apoyar a las autoridades locales en la construcción de un centro logístico en la puerta fronteriza internacional de Tinh Bien, en la homónima ciudad.Según el vicepresidente del Comité Popular provincial Le Van Phuoc, con una superficie de 25,1 hectáreas, se estima que el proyecto contará con una inversión total de más de 9,8 millones de dólares provenientes del presupuesto estatal para la implementación de 2024 a 2027.Van Phuoc dijo que el proyecto tiene como objetivo aprovechar plenamente las ventajas para el desarrollo de la logística, el comercio y los servicios en la puerta fronteriza; promover el papel de las puertas fronterizas internacionales para conectar la región del delta del Mekong y la capital de Camboya, Phnom Penh.También se espera que la obra intensifique la conexión comercial; y facilite las actividades de importación y exportación, el turismo y los servicios, y el desarrollo económico fronterizo, creando así una motivación para el progreso socioeconómico local.La Puerta Fronteriza Internacional de Tinh Bien ocupa una posición crucial, tanto en el desarrollo económico como en la seguridad nacional, ya que sirve como punto de tránsito de mercancías entre las provincias del sur de Vietnam y Camboya.El volumen de intercambio comercial promedio anual a través de la puerta fronteriza alcanza cientos de millones de dólares y aumenta gradualmente a lo largo de los años, alcanzando los 628,78 millones de dólares en 2022, lo cual representa casi el 24% del volumen de negocios fronterizos de la localidad.El pronto establecimiento de un centro logístico en la puerta fronteriza internacional de Tinh Bien es necesario para el desarrollo económico fronterizo sostenible en An Giang, enfatizó el funcionario.Al compartir una frontera de 100 kilómetros de largo con las provincias de Kandal y Takeo de Camboya, se considera que An Giang posee ventajas competitivas en las actividades de importación y exportación entre los dos países a través de los pares de puertas fronterizas. La localidad también sirve como puerta de entrada de productos nacionales a otros países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)./.