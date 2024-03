An Giang, Vietnam (VNA)- La provincia survietnamita de An Giang exportó hoy 18 toneladas de mangos de acacia a Corea del Sur, lo cual devino el primer lote de mangos exportado a ese país en virtud de un contrato firmado entre la Cooperativa Agrícola Long Binh, en el distrito de An Phu, y la empresa de frutas Hoang Phat.Según el presidente del Comité Popular del distrito de An Phu, Trang Cong Cuong, a las autoridades locales y los agricultores les tomó más de 10 años abrir las puertas a los mangos locales en mercados exigentes como el de Corea del Sur.El funcionario enfatizó que el distrito aumentará el apoyo a las empresas y agricultores para construir áreas materiales estables, desarrollar cadenas de valor sostenibles y acelerar la emisión de códigos de las áreas restantes de cultivo de mango para impulsar las exportaciones, mientras coordina con las empresas exportadoras de frutas para inspeccionar otros huertos de mango a fin de firmar contratos de exportación a mercados selectos.La provincia de An Giang tiene más de 12 mil hectáreas de mango, de las cuales el distrito de An Phu representa mil 860 hectáreas. El distrito tiene más de 354 hectáreas de cultivo de mango de acuerdo con los estándares VietGAP en las comunas de Khanh An y Phu Huu. El distrito ha emitido 61 códigos de área para plantar mangos de acacia en busca de exportarlos a Nueva Zelanda, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, Australia y China./.