Thanh Hoa, Vietnam (VNA) - El Comité Popular de la provincia central vietnamita de Thanh Hoa exigió a las autoridades de los distritos, ciudades y localidades costeras centrarse en el control de los barcos pesqueros y manejar de manera oportuna a los pescadores que explotan ilegalmente productos del mar en aguas extranjeras.Tales propuestas fueron mencionadas en una directiva emitida recientemente por el Presidente del Comité Popular de Thanh Hoa sobre la implementación de las tareas y soluciones emergentes para erradicar la pesca ilegal , no declarada y no reglamentada (IUU), con el fin de eliminar la “tarjeta amarilla”, impuesta a Vietnam por la Comisión Europea (CE).Según la directiva, Thanh Hoa tomará medidas firmes contra las organizaciones y personas que no cumplan con sus deberes y tareas asignadas, violando las disposiciones legale y afectando los esfuerzos para eliminar la "tarjeta amarilla" de todo el país.El Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural cooperará con las entidades relevantes para iniciar un período pico de aplicación de la ley hasta abril de 2024, concentrándose en contar el número de barcos pesqueros, gestionar su entrada y salida, registrar e instalar un sistema de seguimiento de barcos (VMS) y garantizar el rastreo del origen de las capturas de pescado.En particular, también se ha pedido a las localidades costeras que revisen y completen urgentemente el registro y la emisión de licencias de pesca para todos los pesqueros con una eslora de entre seis y 12 metros, de acuerdo con las regulaciones./.