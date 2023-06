Long An, Vietnam (VNA)- La provincia survietnamita de Long An ha atraído en lo que va de año capital extranjero por valor de más de 470 millones de dólares en 74 proyectos, según fuentes oficiales.La cifra incluyó más de 408 millones de dólares invertidos en 39 nuevos proyectos, superior en 15 proyectos y 162 millones de dólares al mismo período del año pasado, respectivamente.Mientras tanto, 35 proyectos existentes cuentan con capital adicional por encima de 64 millones de dólares en total.Hasta ahora, el número de proyectos con inversión extranjera en Long An casi ha alcanzado los mil 200 con un valor que supera los 10,4 mil millones de dólares. Se pusieron en marcha 588 de estos proyectos por un valor de 3,6 mil millones de dólares.En 2022, la provincia registró un crecimiento del 8,46 por ciento del Producto Interno Bruto Regional y aportó 925,15 millones de dólares al presupuesto estatal, el más alto nivel registrado hasta la fecha. Long An también recaudó en el año anterior 732 millones de dólares de inversiones extranjeras./.