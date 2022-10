Soc Trang, Vietnam (VNA)- La fuerza guardafrontera de esta provincia survietnamita ha intensificado el patrullaje, entre otras medidas, para garantizar la eficiencia de la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada ( IUU ).Según fuentes oficiales, la mencionada unidad asume la responsabilidad de monitorear más de 30 kilómetros cuadrados de zona marítima y gestionar también actividades de la flotilla local de casi 370 barcos que faenan en alta mar y 640 en las aguas costeras.La misma fuente precisó que durante los últimos cinco años, desde que la Comisión Europea emitió la advertencia de tarjeta amarilla a los productos acuáticos vietnamitas, los pescadores de Soc Trang no han violado el mar extranjero, lo que evidencia la eficiencia de la concientización a los pobladores.De acuerdo con el coronel Ha The Huu, subjefe del Estado Mayor de la fuerza de guardafronteriza de Soc Trang, se ha empeñado en implementar de forma sincrónica las medidas y adoptar orientaciones acerca del patrullaje y monitoreo, a la par de coordinarse con el contingente de otras localidades.