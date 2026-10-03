Economía

Proyecto GoRice impulsa una cadena de arroz sostenible en ciudad vietnamita Can Tho

Can Tho implementará hasta 2029 el proyecto GoRice para desarrollar una cadena de valor del arroz sostenible y de bajas emisiones, adaptada al cambio climático y orientada a mejorar los ingresos de los agricultores.

Cosecha de arroz de alta calidad en la comuna de Vi Thuy, ciudad de Can Tho.
Cosecha de arroz de alta calidad en la comuna de Vi Thuy, ciudad de Can Tho.

Can Tho, Vietnam (VNA) - El Comité Popular de la ciudad de Can Tho aprobó el Plan 470/KH-UBND para implementar, entre 2026 y 2029, el proyecto “Desarrollo de una cadena de valor arrocera sostenible, de bajas emisiones y adaptada al cambio climático” (GoRice), con un presupuesto de 15 mil millones de dongs (unos 789 mil dólares canadienses), financiado íntegramente mediante ayuda no reembolsable en efectivo.

Según el vicepresidente del Comité Popular municipal Tran Chi Hung, el proyecto busca mejorar el bienestar económico, social y ambiental de los productores de arroz del Delta del Mekong mediante prácticas sostenibles y adaptadas al cambio climático, con especial atención a la igualdad de género y al fortalecimiento del liderazgo y la capacidad de decisión de las mujeres y las minorías étnicas en la agricultura inteligente.

GoRice se ejecutará de septiembre de 2026 a diciembre de 2029 en siete comunas de Can Tho: Ho Dac Kien, Thuan Hoa, Dai Ngai, Tan Thanh, Gia Hoa, Nhu Gia y Thanh Phu. El proyecto fortalecerá las capacidades de extensionistas agrícolas, cooperativas y agricultores para aplicar técnicas de producción arrocera inteligente, y promoverá modelos de economía circular y tecnologías verdes, incluido el tratamiento de la paja y la cascarilla de arroz, con el objetivo de aumentar los ingresos y generar beneficios ambientales.

Asimismo, apoyará a los productores, especialmente mujeres y personas de minorías étnicas, en emprendimiento, gestión de las finanzas familiares y acceso a capital, insumos y herramientas de producción. También contribuirá a elevar la conciencia comunitaria sobre igualdad de género y a fortalecer la capacidad de las partes interesadas para movilizar recursos y elaborar un plan a largo plazo de producción arrocera climáticamente inteligente e integrada con la perspectiva de género.

El Comité Popular de Can Tho encargó al Departamento municipal de Agricultura y Medio Ambiente dirigir el proyecto y establecer su Comité de Gestión. La entidad coordinará con Stichting Oxfam Novib en Vietnam, el Instituto de Medio Ambiente Agrícola, la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam, otros departamentos y las autoridades locales para transferir tecnologías, realizar la medición, notificación y verificación (MRV) de la reducción de emisiones y conectar a los productores con los mercados y el consumo de arroz de bajas emisiones./.

VNA
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