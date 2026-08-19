Quang Ninh propone proyecto piloto para una zona económica libre de economía digital y del conocimiento

Quang Ninh, Vietnam (VNA) - La provincia norvietnamita de Quang Ninh impulsa mecanismos y políticas especiales e innovadoras para establecer una zona económica libre centrada en la economía digital y el conocimiento, un proyecto piloto que ocupa un lugar clave en su estrategia de crecimiento.



Vu Quyet Tien, subsecretario del Comité Provincial del Partido, explicó que la zona propuesta abarcará unas 26.400 hectáreas en 10 comunas y barrios y estará dividida en tres subzonas funcionales interconectadas.



La subzona 1, con unas 5.770 hectáreas en Dong Mai, Tuan Chau y Viet Hung, acogerá un centro de investigación y desarrollo (I+D) de inteligencia artificial, un complejo universitario internacional para la formación de talento digital y una zona urbana costera inteligente.



La subzona 2 abarcará cerca de 19.380 hectáreas en Viet Hung, Bai Chay, Hoanh Bo, Thong Nhat, Cao Xanh y Quang La. En ella se desarrollarán sistemas de gobernanza inteligente basados en tecnología de gemelos digitales, un centro modelo de administración digital, una zona urbana ecológica en el norte, un centro de datos para recuperación ante desastres, además de instalaciones industriales y servicios logísticos.



La subzona 3 se extenderá por unas 1.230 hectáreas en los barrios de Hoang Que y Yen Tu y estará enfocada en la fabricación de semiconductores y componentes de hardware.



Además de las normativas vigentes para las zonas económicas y los sectores de alta tecnología y transformación digital, Quang Ninh plantea incentivos políticos competitivos y sin precedentes para atraer a grandes corporaciones, inversores, ingenieros y profesionales del sector digital, tanto de Vietnam como del extranjero, y convertir la zona en un centro de innovación y economía digital.



En línea con la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político, fechada el 22 de diciembre de 2024, sobre ciencia, tecnología, innovación y transformación digital nacional, Quang Ninh está impulsando proyectos pioneros de infraestructura digital. Entre ellos figuran el parque de tecnología digital concentrada de Tuan Chau y un paso fronterizo inteligente entre Mong Cai y Dongxing (China), con los que busca crear nuevos motores de crecimiento basados en la inteligencia artificial, los datos y la alta tecnología.



Desde mediados de febrero, Quang Ninh trabaja con la Región Autónoma Zhuang de Guangxi (China) en un proyecto piloto de paso fronterizo inteligente en el cruce internacional Mong Cai-Dongxing, que incorpora tecnologías avanzadas para agilizar el tránsito de personas, vehículos y mercancías y mejorar la eficiencia de las inspecciones.



Para los pasajeros que utilizan el puente Bac Luan I, se están introduciendo controles biométricos, incluidos sistemas de reconocimiento facial y de huellas dactilares, mediante puertas electrónicas automatizadas (e-Gates). El objetivo es reducir los tiempos de gestión y avanzar hacia un sistema de paso sin contacto. En el puente Bac Luan II, destinado al transporte de mercancías, se están probando vehículos guiados automatizados e inteligentes equipados con tecnología 5G y sistemas avanzados de posicionamiento.



Con el fin de preparar los recursos necesarios para los nuevos modelos económicos, Quang Ninh ha firmado acuerdos de cooperación estratégica con empresas como FPT, MobiFone, VNPT, Viettel y GTel, así como con la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam. La provincia ha destinado el 3% de su presupuesto local - unos 41,6 millones de dólares en 2026 - al ámbito de la ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, al tiempo que moviliza recursos sociales para impulsar un ecosistema de innovación.



Hasta ahora, el desarrollo de la infraestructura digital ha registrado resultados iniciales positivos: la red 5G alcanza al 94% de la población, todos los organismos estatales están conectados a una red especializada de transmisión de datos y se ha completado la digitalización de todos los registros administrativos vigentes.



El impulso a la reforma institucional y la creación de nuevos espacios de desarrollo reflejan la determinación de Quang Ninh de alcanzar un crecimiento medio anual del Producto Interno Regional Bruto (PIBR) del 12% entre 2026 y 2030. Con ello, la provincia busca consolidarse como un polo estratégico de crecimiento y avanzar hacia su objetivo de convertirse en una ciudad bajo administración central./.

VNA