Economía

Quang Tri incorpora 400 MW de energía eólica con una inversión superior a 570 millones de dólares

Quang Tri aprueba dos nuevos parques eólicos, Cam Lo y Phuc Loc Tho, con una capacidad total de 400 MW y una inversión de 570 millones de dólares.

Foto ilustrativa (Foto: VNA)
Foto ilustrativa (Foto: VNA)

Quang Tri (VNA) – El Comité Popular de la provincia central vietnamita de Quang Tri aprobó recientemente la inversión de dos nuevos proyectos eólicos, Cam Lo y Phuc Loc Tho, con una capacidad total de 400 MW y una inversión prevista de más de 15 billones de dongs (unos 570 millones de dólares).

El parque eólico Cam Lo, a cargo de Xuan Cau Holdings, contará con una inversión de 250 millones de dólares, de los cuales 50 millones corresponderán al capital aportado por el inversor y 200 a fondos movilizados.

Ubicado en las comunas de Hieu Giang y Con Tien, tendrá una capacidad de 200 MW y una vida útil de 50 años. La superficie de terreno utilizada se estima en unos 70 hectáreas. Las obras de infraestructura comenzarán en el cuarto trimestre de 2026, mientras que la construcción y la instalación de equipos se desarrollarán entre el primer trimestre de 2027 y el segundo trimestre de 2028.

Se prevé que el proyecto entre en operación comercial en el segundo trimestre de 2028.

Por su parte, el parque eólico Phuc Loc Tho, situado cerca de la costa, ocupará unas 69 hectáreas, de las cuales 55 hectáreas corresponden a superficie acuática dentro de un radio de seis millas náuticas frente a la provincia.

Tendrá una capacidad de 200 MW y una producción estimada de más de 515 GWh anuales, con una inversión de unos 327 millones de dólares y una vida útil de 50 años. El inversor será seleccionado mediante licitación conforme a la legislación vigente.

La selección del inversor deberá concluir en un plazo de seis meses desde la aprobación de la política de inversión. Posteriormente, los procedimientos de asignación y arrendamiento de terrenos, así como la entrega de la zona marítima, se completarán en otros seis meses.

El proyecto deberá finalizar y entrar en funcionamiento en un plazo de 18 meses desde la decisión correspondiente y, en cualquier caso, comenzar su operación comercial a más tardar en 2029.

El Comité Popular provincial encargó al Departamento de Industria y Comercio organizar el proceso de selección del inversor y garantizar el calendario previsto. Actualmente, la alianza formada por Dong Tam Group y Qair International ha expresado interés en el proyecto.

Según el Departamento de Industria y Comercio de Quang Tri, la capacidad total de los proyectos eólicos asignada a la provincia hasta 2030 asciende a 4.614 MW.

En el marco del ajuste del Plan Nacional de Electricidad VIII, 30 proyectos eólicos, con una capacidad total de 2.609 MW, ya han sido incorporados a la planificación, elevando a 77 el número de proyectos eólicos previstos en la provincia.

Hasta la fecha, las autoridades provinciales han aprobado la política de inversión de 12 proyectos, con una capacidad total de 979 MW, mientras que otros 14 proyectos, por un total de 1.203 MW, se encuentran en proceso de evaluación.

Quang Tri está acelerando la ejecución de proyectos de generación y redes eléctricas conforme al ajuste del Plan Nacional de Electricidad VIII y al plan provincial, al tiempo que facilita la solución de dificultades para los proyectos energéticos y mejora las condiciones para atraer inversiones./.

VNA
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