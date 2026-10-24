Quang Tri refuerza control de flota pesquera para combatir pesca ilegal

Quang Tri, Vietnam (VNA) - La provincia central de Quang Tri intensifica el control de su flota pesquera, la inspección y sanción de infracciones y la regularización de los expedientes de los buques para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), contribuyendo a que Vietnam levante la “tarjeta amarilla” impuesta por la Comisión Europea.



Según el Departamento provincial de Agricultura y Medio Ambiente, Quang Tri cuenta actualmente con 4.621 embarcaciones pesqueras de seis metros de eslora o más, de las cuales 4.582 disponen de licencia de pesca, lo que representa el 99,2%. Sin embargo, 80 embarcaciones todavía no reúnen las condiciones para operar y otras 279 no han completado el compromiso de garantizar la seguridad alimentaria.



En la comuna de Dong Trach, que cuenta con más de 500 embarcaciones pesqueras, las autoridades locales están revisando la flota y orientando a los propietarios para que completen los expedientes y trámites exigidos por la normativa.



El presidente del Comité Popular comunal, Vo Hai Quan, señaló que la localidad intensifica las inspecciones, la supervisión, la sanción de infracciones y la divulgación de las normas para fomentar el cumplimiento de la ley entre los pescadores.



En el caso de las embarcaciones que ya no pueden faenar o que tienen dificultades para cumplir las condiciones de operación, las autoridades locales coordinan con los organismos competentes el estudio de medidas de apoyo para la reconversión laboral y la creación de medios de vida estables.



Por su parte, el subdirector del Departamento provincial de Agricultura y Medio Ambiente, Nguyen Huu Vinh, consideró que los resultados de la lucha contra la pesca INDNR aún no son suficientemente sólidos.



Algunas localidades no han aplicado medidas de gestión con la determinación necesaria, mientras que parte de los pescadores mantiene una conciencia limitada sobre el cumplimiento de la legislación, señaló.



Subrayó la necesidad de definir claramente las responsabilidades de cada organismo, unidad y autoridad local para prevenir las infracciones desde una fase temprana.



Según la evaluación realizada en la reunión del Comité Directivo Nacional para la lucha contra la pesca INDNR, celebrada el 13 de octubre, Quang Tri obtuvo 91,37 puntos en septiembre de 2026, situándose entre las localidades con mejores resultados en el cumplimiento de las tareas asignadas.



Durante los primeros nueve meses de 2026, la provincia no registró tareas encomendadas por el Gobierno fuera de plazo ni casos documentados de embarcaciones pesqueras detenidas y sancionadas por autoridades extranjeras por faenar ilegalmente en aguas de otros países.



Para corregir las deficiencias, las autoridades provinciales han pedido a las localidades revisar toda la flota, controlar estrictamente las embarcaciones que no cumplen las condiciones de operación e impedir que salgan a faenar de manera irregular.



Las comunas y barrios deberán completar la expedición de los compromisos de garantía de seguridad alimentaria para las embarcaciones de menos de 15 metros bajo su competencia y orientar a los propietarios de barcos de seis metros o más para que instalen y activen sus cuentas en el Sistema electrónico de trazabilidad de los productos pesqueros (eCDT) antes del 25 de octubre de 2026.



La Guardia Fronteriza reforzará el control de las entradas y salidas de los puertos y las patrullas marítimas; la Policía provincial acelerará las investigaciones y la tramitación de las infracciones, mientras que los puertos pesqueros intensificarán la supervisión de los volúmenes de productos desembarcados y la trazabilidad de su origen.



Asimismo, se exige a los pescadores revisar los dispositivos de seguimiento de sus embarcaciones y mantener la conexión conforme a la normativa./.

VNA