Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de la XV Legislatura continuó hoy el quinto día de trabajo de su quinto período de sesiones, bajo la presidencia del titular del Parlamento, Vuong Dinh Hue.En la sesión plenaria de la mañana presidida por el vicepresidente de la AN, Nguyen Duc Hai, los legisladores escucharon el informe del ministro de Planificación e Inversiones, Nguyen Chi Dung, y el informe del presidente de la Comisión de Finanzas-Presupuesto del Parlamento, Le Quang Manh, sobre la verificación del borrador de Resolución sobre la implementación piloto de mecanismos y políticas específicas para el desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh.Más tarde, el miembro del Comité Permanente del Parlamento y presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Le Quang Huy, presentó un informe sobre la recopilación de comentarios sobre el borrador revisado de la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor que luego fue discutido por los legisladores.Al concluir las discusiones, Le Quang Huy también explicó varios temas planteados por los diputados.En la sesión plenaria de la tarde presidida por el vicepresidente de la AN, Tran Quang Phuong, el ministro de Defensa Nacional, Phan Van Giang, presentó un informe, mientras que el presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional de la AN, Le Tan Toi, presentó un informe de verificación del proyecto de ley sobre la gestión y protección de obras de defensa nacional y zonas militares.Los legisladores también analizaron por primera vez los resultados del seguimiento del acuerdo de las sugerencias de los votantes enviadas al cuarto período de sesiones del Parlamento de la XV Legislatura.Según lo programado, se considerarán mañana los informes que examinan el proyecto de Ley de Seguridad Pública Popular, el proyecto de Ley de enmiendas y suplementos a varios artículos de la Ley de Entrada y Salida de Ciudadanos Vietnamitas y la Ley de Entrada, Salida, Tránsito, and Residencia de Extranjeros en Vietnam y un informe sobre el borrador del programa de supervisión de la AN para 2024.Por la tarde, los diputados debatirán en grupos el proyecto de Ley que modifica y completa varios artículos de la Ley de Seguridad Pública Popular, el proyecto de Ley que modifica y completa varios artículos de la Ley de Salida y Entrada de Ciudadanos Vietnamitas y la Ley de Entrada, Salida, Tránsito y Residencia de Extranjeros en Vietnam./.