Quang Nam, Vietnam (VNA) -Una presentación de instrumentos musicales tradicionales y motos antiguas, en un recorrido por patrimonios, se efectuó la tarde de este sábado en Hoi An, en la provincia centrovietnamita de Quang Nam.

Ciudad de Hoi An (Fuente: truyenhinhdulich.vn)

Esta forma parte de las actividades por el vigésimo aniversario del reconocimiento del Casco Antiguo de Hoi An y el Santuario de My Son como Patrimonios de la Humanidad.La muestra se desarrolló en tres lugares: el Casco Antiguo y las calles principales de Hoi An, así como el Santuario de My Son.Ngo Hong Quang, director general de este programa conmemorativo, informó que el evento ofrece a los artistas la oportunidad de encontrarse e interpretar juntos piezas musicales típicas de cada región con instrumentos tradicionales.Agregó que también es una excelente oportunidad para que el público disfrute de la originalidad de los instrumentos tradicionales.Dos cientos artistas participan en esta actividad, y tocan unos 125 tipos de instrumentos, una cifra verdaderamente impresionante, valoró.La ceremonia por el vigésimo aniversario del reconocimiento del barrio antiguo de Hoi An y el Santuarios de My Son como Patrimonios de la Humanidad, y el décimo de la inclusión del cayo Cu Lao Cham en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera tendrá lugar este domingo 8 de septiembre, en la zona del conjunto de templos hindúes de My Son. – VNA/ VOV