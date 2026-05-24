Salud

Recaudan fondo multimillonario en apoyo a pacientes con cáncer

Empresas, organizaciones y donantes aportaron en efectivo, medicamentos y suministros médicos una suma total valorada en unos 88 millones de dólares al Fondo de apoyo a pacientes con cáncer “Ngay mai tuoi sang” (Mañana brillante), destinado a respaldar a los enfermos de escasos recursos.

La viceprimera ministra de Vietnam, Pham Thi Thanh Tra, visita las instalaciones médicas para alentar y otorgar regalos a pacientes infantiles ingresados en el Hospital Pediátrico 2. (Foto: VNA)
La viceprimera ministra de Vietnam, Pham Thi Thanh Tra, visita las instalaciones médicas para alentar y otorgar regalos a pacientes infantiles ingresados en el Hospital Pediátrico 2. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Empresas, organizaciones y donantes aportaron en efectivo, medicamentos y suministros médicos una suma total valorada en unos 88 millones de dólares al Fondo de apoyo a pacientes con cáncer “Ngay mai tuoi sang” (Mañana brillante), destinado a respaldar a los enfermos de escasos recursos.

La recaudación se logró durante un programa de intercambio artístico organizado anoche en Ciudad Ho Chi Minh por la mencionada entidad con el mensaje “Nadie tiene que luchar solo contra el cáncer”.

El programa reunió a reconocidos artistas y presentó historias reales sobre el trayecto de los “guerreros contra el cáncer”, brindando esperanza a los pacientes con dificultades económicas gracias al acompañamiento comunitario.

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La viceprimera ministra de Vietnam, Pham Thi Thanh Tra, entrega regalos a pacientes con cáncer. (Foto: VNA)


Al intervenir en el acto, la secretaria del Comité Central del Partido Comunista y viceprimera ministra de Vietnam, Pham Thi Thanh Tra, elogió los esfuerzos del Ministerio de Salud y del Fondo por convertir esta iniciativa en un sólido apoyo afectivo que ha ayudado a más de 50 mil pacientes de bajos recursos en todo el país a costear sus tratamientos y acceder a medicamentos y servicios médicos para luchar contra el cáncer.

La subjefa del Gobierno enfatizó que compartir en el momento oportuno no solo brinda condiciones materiales a los enfermos, sino que les permite mantener la fe y la determinación para combatir la enfermedad.

No obstante, Thanh Tra señaló que todavía existen numerosos pacientes necesitados y familias que anhelan una oportunidad para que sus seres queridos continúen viviendo, por lo que hizo un llamado a las empresas, benefactores y a la sociedad a unir esfuerzos para que ningún enfermo pobre se encuentre solo en su batalla por la supervivencia.

Por su parte, el vicepresidente del Fondo, doctor Le Van Quang, informó que en sus 15 años de operaciones la entidad ha movilizado cerca de 190 millones de dólares de organizaciones nacionales e internacionales, facilitando el acceso a medicamentos de terapia dirigida para 12 mil pacientes y exámenes de detección gratuita de cáncer para más de 80 mil ciudadanos en todo el territorio nacional.

En el marco del evento, se lanzó oficialmente la campaña “Millones de muestras de afecto para los pacientes con cáncer” para el año 2026. En esta edición, los ciudadanos pueden realizar sus contribuciones de manera directa y segura mediante el escaneo de códigos VietQR en aplicaciones bancarias, cuyas transacciones se actualizarán de forma pública, transparente y en tiempo real en la página web del Portal Nacional de Información Humanitaria 1400.

El mismo día, con motivo del Día Mundial de la Infancia (1 de junio), Thanh Tra visitó las instalaciones médicas para alentar y otorgar regalos a 260 pacientes infantiles ingresados en el Hospital Pediátrico 2, entre ellos 160 menores que padecen de cáncer, instándolos a mantener la valentía para superar la enfermedad y regresar pronto a sus escuelas./.

VNA
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