Hanoi (VNA) Gracias a la rápida recuperación de turismo, en el tercer trimestre de 2023, las ventas totales y los ingresos por servicios de Vietnam Airlines alcanzaron los 7,2 mil millones de dólares, un aumento interanual del 11,7%, según un informe financiero de esta aerolínea.Se trata del octavo trimestre consecutivo de crecimiento de los ingresos de Vietnam Airlines, lo cual refleja la tendencia de recuperación del mercado de la aviación después de la epidemia de la COVID-19.El beneficio bruto de Vietnam Airlines en el tercer trimestre fue de unos 378 millones de dólares, mucho mayor que el beneficio de 50,31 millones de dólares en el mismo período de 2022.Después de deducir los gastos, Vietnam Airlines perdió más de 670 millones de dólares, cifra inferior a la pérdida del mismo período del año pasado.En total, los ingresos de Vietnam Airlines en los primeros nueve meses del año alcanzaron casi 20,7 mil millones de dólares, un aumento interanual del 32,5%; mientras tanto, el beneficio bruto superó los 1,2 mil millones de dólares.Por otro lado, las ventas totales y los ingresos por servicios de Vietjet Airlines en el tercer trimestre de 2023 superaron los 4,3 mil millones de dólares, para un aumento interanual del 23%.El volumen de negocios de varias aerolíneas ha aumentado en comparación con el mismo período del año pasado, pero las condiciones operativas actuales siguen siendo difíciles e incluso enfrentan más desafíos que antes.Bamboo Airways está desarrollando temporalmente muchas rutas internacionales a países extranjeros desde Ciudad Ho Chi Minh y Hanoi. Para su red de rutas nacionales, la empresa sólo mantiene rutas a las principales ciudades, mientras tanto otras rutas se han reducido al tamaño mínimo.Después de que la epidemia de COVID-19 fuera controlada en los últimos dos años, la industria naviera se ha recuperado fuertemente, pero las aerolíneas aún no pueden obtener ganancias. Una de las razones es que los precios de los billetes son insuficientes para cubrir los costes.Según datos de la Oficina General de Estadísticas y la Administración Nacional de Turismo, en los primeros nueve meses de este año, Vietnam recibió cerca de 8,9 millones de turistas internacionales, 4,74 veces más que en el mismo período del año pasado.Entre ellos, el número pasajeros por vía aérea superó los 6,1 millones, 3,7 veces respecto al mismo periodo del año pasado.En el tercer trimestre de este año, Corea del Sur fue el mayor mercado emisor de Vietnam, con casi 2,6 millones de visitantes, seguido por el mercado chino, con más de 1,1 millones de visitantes, para aumentos respectivos del 428% y 1.336% en comparación con el mismo período en 2022. Los turistas de Estados Unidos y Japón también aumentaron un 211% y un 330%, respectivamente.Según un análisis de Vietnam Airlines, las tarifas del transporte aéreo nacional se aplican de acuerdo con el precio máximo fijado en 2015 y no han cambiado hasta el momento. En lugar de ello, introducen estructuras de costos (como el combustible y los tipos de cambio que fluctúan constantemente). Los costos del combustible de aviación representan aproximadamente el 36% de los costos de transporte, por lo que las fluctuaciones del combustible tienen un impacto enorme en los resultados operativos de las aerolíneas.En 2023, el tipo de cambio del dong vietnamita frente al dólar estadounidense y los precios del combustible continuaron fluctuando significativamente.En este contexto, no es fácil para las aerolíneas reducir los precios de los billetes por debajo de los niveles de coste para estimular la demanda.Por lo tanto, para reducir los precios de los billetes de avión y estimular la demanda de viajes, no sólo se necesita la participación de las industrias de la aviación y el turismo , sino también el apoyo del gobierno, varios departamentos y las cadenas de suministro de la industria del turismo y la aviación./.