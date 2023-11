Refinería de petróleo Dung Quat ubicada en la zona económica de Dung Quat (Fuente:Internet)

Hanoi (VNA) La refinería de petróleo Dung Quat, en la provincia central de Quang Ngai, ha brindado impactos positivos a una serie de proyectos de inversión en la zona económica de Dung Quat y se considera un “imán” que atrae fuertemente a los capitales de empresas nacionales y extranjeras a la localidad.



Durante el período 1996-2020, el total de inversión total en la provincia de Quang Ngai ha tenido muchas fluctuaciones, derivadas de diversos factores diferentes, incluido el papel de la refinería Dung Quat.



En el período 1996-2004, el capital de inversión implementado en Quang Ngai sólo alcanzó 154 millones de dólares, cifra que aumentó a 250 millones de dólares en 2005 y más de mil millones de dólares en 2008, la cantidad más alta en comparación con las provincias de Thua Thien-Hue, Quang Nam, Binh Dinh y la ciudad de Da Nang.



Así, en sólo 12 años, el capital de inversión total implementado en la provincia de Quang Ngai aumentó más de 6,6 veces, especialmente durante el período en que la construcción de la refinería de petróleo Dung Quat entró en la etapa inicial.



En el período posterior a 2008, el grave impacto de la crisis económica provocó que los inversores retiraron capitales de sus proyectos, lo cual redujo drásticamente el monto de inversión en la provincia de Quang Ngai, pero las actividades se recuperaron gradualmente y se desarrollaron de nuevo en 2013.



Quang Ngai siguió recibiendo una gran cantidad de inversiones, que alcanzó su punto máximo en el período 2018-2019 con alrededor de 1,791 mil millones de dólares, casi un cuarto del total de la región central de Vietnam.



Durante la fase de construcción, las inversiones "metidas" en la provincia de Quang Ngai provinieron principalmente del capital estatal en la fabricación de infraestructura.



Cuando la refinería de petróleo Dung Quat entró en funcionamiento y vendió sus primeros productos, comenzó a atraer a flujos de capital no estatal para invertir en la localidad.



En concreto, en el período 2007-2008, el capital estatal fue de aproximadamente 3,512 mil millones de dólares, cifra que disminuyó a 1,795 mil millones de dólares en la etapa 2012-2013.



Por el contrario, el capital no estatal aumentó gradualmente de 483 millones de dólares a 2,195 mil millones.



En el período posterior a 2006, la adhesión de Vietnam a la Organización Mundial del Comercio (OMC) contribuyó a que el capital de la inversión extranjera directa (IED) "vertido" en la provincia de Quang Ngai aumentó significativamente, gracias a la atracción de la refinería de petróleo Dung Quat.



Se puede observar que la construcción de la refinería de petróleo Dung Quat ha atraído grandes inversiones de las principales empresas y corporaciones como Doosan, Guang Lian Steel, Sembcorp, J-Power, Kicox, Kizuna y Sumida, entre otras.



A lo largo de muchos años de desarrollo, la refinería Dung Quat, con la gestión y operación de la Corporación vietnamita de refinación y petroquímica de Binh Son (BSR), ha logrado grandes éxitos en el desarrollo de la provincia de Quang Ngai.



Con excelentes resultados de producción y negocios, BSR ha contribuido al desarrollo de la provincia de Quang Ngai con un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita promedio en 2022 que alcanzó más de cuatro mil dólares, ocupando el segundo lugar en relación a 14 localidades centrales./.