Sociedad

Refuerzan la cooperación e intercambio entre jóvenes de Ciudad Ho Chi Minh y Chongqing (China)

Organizaciones juveniles de Ciudad Ho Chi Minh y Chongqing acuerdan ampliar intercambios, innovación y voluntariado para fortalecer la amistad bilateral.

Firma del memorando de entendimiento entre las organizaciones juveniles de Ciudad Ho Chi Minh y de Chongqing (China) (Foto: VNA)
Firma del memorando de entendimiento entre las organizaciones juveniles de Ciudad Ho Chi Minh y de Chongqing (China) (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Las organizaciones juveniles de Ciudad Ho Chi Minh y de Chongqing (China) acordaron hoy fortalecer la cooperación y los intercambios en el futuro, contribuyendo a estrechar la amistad y el entendimiento entre las nuevas generaciones de ambas localidades.

Durante la reunión de trabajo, representantes de ambas partes intercambiaron experiencias y discutieron iniciativas para impulsar programas conjuntos entre las organizaciones juveniles.

El secretario de la Unión de Jóvenes de Ciudad Ho Chi Minh y presidente de la Asociación de Jóvenes Vietnamitas en la urbe, Ngo Minh Hai, destacó que, sobre la base de las sólidas relaciones entre ambos países, las organizaciones juveniles desempeñan un papel clave en la promoción de los intercambios y la conexión entre los jóvenes.

La parte vietnamita propuso intensificar los programas de intercambio, incluido el proyecto “Recorrido Rojo” en 2026 en la ciudad de Chongqing, con la participación prevista de unos 100 jóvenes, así como ampliar las actividades de voluntariado internacional, invitando a jóvenes chinos a unirse a la campaña “Verano Verde” en Ciudad Ho Chi Minh.

Por su parte, la Unión de Jóvenes de Chongqing valoró el dinamismo de Ciudad Ho Chi Minh y el espíritu innovador de sus jóvenes, subrayando que los intercambios juveniles han contribuido significativamente a profundizar la amistad entre China y Vietnam.

Ambas partes coincidieron en ampliar la cooperación en áreas como formación juvenil, innovación, producción inteligente, protección ambiental y desarrollo sostenible, además de promover actividades de voluntariado y programas de intercambio.

En el marco del encuentro, las dos organizaciones firmaron un memorando de entendimiento, sentando las bases para la implementación de programas conjuntos en el futuro y contribuyendo a fortalecer las relaciones de amistad entre Vietnam y China en una nueva etapa./.

VNA
#China #cooperación juvenil Ciudad Ho Chi Minh
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