Foto ilustrativa (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - En 2024, las provincias en la región norteña del Centro de Vietnam se esfuerzan por implementar varias soluciones sincrónicas para atraer inversiones, especialmente las extranjeras directas, contribuyendo así al desarrollo socioeconómico del país.

Impresionante atracción de inversión



En 2023, la región norteña del Centro de Vietnam contó con dos provincias que se encuentran entre las 10 localidades del país con mayor capital de inversión.



Según los datos del Departamento de Inversión Extranjera, dependiente del Ministerio de Planificación e Inversión, la provincia de Thanh Hoa es una de las 10 localidades que atraen más capital de inversión extranjera directa (IED) del país en 2023.



Esta provincia central atrajo 83 proyectos de inversión directa, de los cuales 14 son de inversión extranjera, con un capital registrado de alrededor de 29,057 billones de dongs (1,2 mil millones de dólares) y más de 209 millones de dólares.



En la zona económica de Nghi Son y los parques industriales de la provincia de Thanh Hoa, se han otorgado nuevas licencias de inversión para 21 proyectos, de los cuales 15 son de inversión doméstica con un capital registrado de más de 10 billones de dongs (411 millones de dólares) y seis proyectos son de inversión extranjera, con un capital registrado de casi 50 millones de dólares.



Nghe An constituye la localidad líder de la región norteña del Centro en términos de atracción de IED. En 2023, la provincia otorgó nuevas licencias para 116 proyectos y autorizó el ajuste de capital para otros 185 proyectos. El valor total del capital recién registrado y lo ajustado sumaron 57,891 billones de dongs (2,4 mil millones de dólares).



Especialmente, el valor de capital extranjero recién registrado y el capital agregado superaron los 1,6 mil millones de dólares, un incremento de 66,8% frente al año 2022, ubicándose en el octavo lugar entre las provincias y ciudades de todo el país. En particular, la cantidad de capital atraído en la Zona Económica del Sudeste fue de 1,595 mil millones de dólares.



Durante el año, la provincia ha conectado a ocho mil trabajadores con empresas de IED, y se espera que en 2024 la cifra aumente a entre 15 mil y 20 mil trabajadores.

En el parque industrial VSIP en la provincia de Nghe An (Fuente: nhandan.vn)

En 2023, la provincia de Ha Tinh aprobó 18 proyectos de inversión doméstica con un capital registrado de 1,727 billones de dong (70,8 millones de dólares) y dos proyectos de inversión extranjera con un capital registrado de 70 millones de dólares.



Esfuerzos para dispararse en 2024



De acuerdo con las informaciones proporcionadas por la Junta Administrativa de la Zona Económica del Sudeste de la provincia de Nghe An, en los primeros meses de 2024, se han registrado seis proyectos de inversión por un total de 390 millones de dólares. Todos estos proyectos son de alta tecnología y respetuosos con el medio ambiente.



Le Tien Tri, jefe de la entidad, señaló que con la inversión integral y moderna en la infraestructura industrial, junto con la estrategia de "cinco listos" (en términos de terreno; infraestructura; recursos humanos; políticas, procedimientos administrativos; acompañamiento y apoyo de la administración), se ha aumentado fuertemente la ola de nuevas inversiones en la provincia de Nghe An.



A partir de las señales positivas en Nghe An, en 2024, las localidades de la región norteña del Centro continuarán implementando múltiples soluciones sincronizadas y drásticas, con la determinación de lograr altos resultados en la atracción e implementación de proyectos de inversión, brindando un nuevo impulso al desarrollo.



Las localidades han planeado intensificar la reforma de los procedimientos administrativos, el apoyo y la colaboración con las empresas para atraer inversiones, explotar al máximo los parques industriales existentes y promover la construcción de nuevos parques industriales./.

