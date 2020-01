Can Tho, Vietnam, 13 ene (VNA)- Las relaciones amistosas con Vietnam es el tesoro valioso de ambos y el pueblo y el Ejército Real de Camboya harán todo lo posible para fortalecerlas.

Foto de ilustración (Fuente: Internet)

Así lo afirmó hoy el general Dieng Sa Run, subjefe del Estado Mayor y subcomandante de la Guardia del Ejército Real de Camboya, durante una reunión con las autoridades de la ciudad survietnamita de Can Tho.En las conversaciones, efectuadas en vísperas de la mayor fiesta tradicional de los vietnamitas por el Año Nuevo Lunar (Tet), Dieng Sa Run extendió sus mejores deseos a Can Tho y manifestó su anhelo de que la solidaridad entre su entidad y esta urbe vietnamita en particular, así como entre Camboya y Vietnam en general, sea duradera para siempre.Recordó que los dos países estuvieron hombro a hombro durante la lucha en el pasado por la liberación nacional.Camboya acabó de celebrar el aniversario 41 de la victoria sobre régimen genocida Pol Pot (7 de enero), la cual contó con el gran apoyo y sacrificio de voluntarios vietnamitas, informó.Para el pueblo camboyano, Vietnam es el brillo ejemplo de la bondad, la moralidad, el coraje y la fidelidad con amigos internacionales, destacó.A su vez, el miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y secretario de su órgano en Can Tho, Tran Quoc Chung, señaló que esta ciudad, aunque no comparte líneas fronterizas con Camboya, es una de las pioneras en estrechar las relaciones amistosas binacionales.Las autoridades locales organizan con frecuencia visitas y también reciben muchas delegaciones de Camboya, en particular la provincia de Kampng Chhnang, con la cual mantiene relaciones de hermandad, anunció.Valoró altamente la cooperación multifacética entre Can Tho y Camboya en los últimos tiempos y expresó su esperanza de impulsar aún más la colaboración integral entre los dos pueblos en el tiempo venidero./.