En la ceremonia (Fuente:VNA)

Long An, Vietnam (VNA) Una ceremonia para recibir restos de 34 mártires , combatientes voluntarios y expertos vietnamitas caídos en Camboya durante los periodos de guerra se llevó a cabo en la puerta fronteriza internacional de Binh Hieu, comuna de Kien Tuong, provincia sureña de Long An.Luego de dos meses de trabajo en Camboya , el equipo K73, en coordinación con las fuerzas armadas de las localidades anfitrionas de PaiLin, Battambang y S’Vay Rieng, realizó las tareas de búsqueda en 62 lugares y encontró despojos de 34 mártires, cumpliendo así excelentemente las misiones designadas por el Comité Directivo encargado de esta labor de Long An Al intervenir en el acto, Pham Tan Hoa vicepresidente del Comité Popular provincial y jefe del Comité mencionado destacó los resultados logrados por el equipo K73 y, al mismo tiempo, expresó su confianza en que la unidad continúe realizando efectivamente los preparativos en términos de recursos humanos y materiales para comenzar la segunda fase de búsqueda, a fines de febrero venidero.También, agradeció a las autoridades, fuerzas armadas y pueblo de dichas localidades camboyanas por su cooperación y apoyo efectivo, según el espíritu de un tratado en la materia firmados por los Gobiernos de ambas naciones y documentos rubricados entre Long An y las partes concernientes.Según datos oficiales, a partir de 2001 hasta la fecha, el equipo K73 del Comando Militar de la provincia de Long An ha buscado y recolectado un total de más de 2,4 mil restos de mártires y seis fosas comunes con 280 despojos en Camboya para repartriarlos y enterrarlos en la tierra natal./.