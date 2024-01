Una ceremonia para recibir restos de 34 mártires, combatientes voluntarios y expertos vietnamitas caídos en Camboya durante los periodos de guerra se llevó a cabo en la puerta fronteriza internacional de Binh Hieu, comuna de Kien Tuong, provincia sureña de Long An.

La provincia centrovietnamita de Phu Yen no registró violaciones de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) y el apoyo a los pescadores locales contra problemas imprevistos en el mar, implementando un trabajo de comunicación eficaz para combatir la pesca ilegal en los últimos cinco años.