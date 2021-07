Hanoi (VNA)- Vietnam registra desde las 06:00 hasta las 18:30 (hora local) tres mil 227 casos nuevos de COVID-19 , por lo que el recuento de hoy elevó a un nuevo récord de seis mil 194, informó el Ministerio de Salud.Según la misma fuente, de la cifra total de hoy, 30 son importados y Ciudad Ho Chi Minh constituye aún la localidad con mayor cifra de infectados autóctonos, al reportar cuatro mil 218 portadores del virus SARS- CoV-2, seguida por la provincia de Binh Duong (679), Long An (432), Dong Nai (210), Dong Thap (117), Tien Giang (68), Ben Tre (65), Ba Ria- Vung Tau (63), Ha Noi (50) y Can Tho (45), entre otras.De tal manera, el número total de los infectados reportada hasta la fecha en el país ascendió a 74 mil 371, de ellos, dos mil 219 provienen del exterior.Las provincias que no han detectado ningún caso nuevo durante 14 días consecutivos son: Yen Bai, Quang Tri, Tuyen Giang, Thai Nguyen, Dien Bien, Hai Duong, Quang Ninh, Hoa Binh y Bac Kan.En la jornada de hoy, mil 450 pacientes recibieron el alta médica, de esa manera, el grupo de los recuperados en Vietnam totalizó 13 mil 421 personas.En los centros médicos, el número de los infectados graves que reciben tratamiento con unidades de cuidados intensivos (ICU) remontó a 129 casos y con sistemas de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO), 18.Durante la jornada de hoy, más de 719 mil personas fueron sometidas a la prueba para la detección del coronavirus, y con esa suma, la cifra total registrada desde el 27 de abril pasado hasta el momento se situó en por encima de 13,572 millones.Mientras, más de cuatro millones de personas recibieron una dosis de vacunas contra el COVID-19 y casi 325 mil, dos dosis.El ministro de Salud, Nguyen Truong Son, emitió hoy una nota oficial a los departamentos provinciales, en la cual, se refirió a la situación complicada del mal y exigió revisar las condiciones referentes al personal, medicamentos equipos e infraestructura; realizar seriamente las pruebas de cribado para detectar de forma temprana los casos infectados, evitando así la infección cruzada en los centros médicos; y adoptar planes para prepararse a participar en las labores de lucha contra la pandemia cuando haya anuncio de las autoridades./.