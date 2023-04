El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Vuong Dinh Hue (octava persona desde la izquierda), y el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz (séptima persona desde la izquierda), se toman fotos con delegados de ambas naciones (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- Recibir a un alto dignatario vietnamita en La Habana, más allá de la carga política es tener en casa a un hermano que llega de lejos y no se ha visto desde hace mucho.

Así lo afirmó el doctor Ruvislei González Saez, vicepresidente de la Asociación de Amistad Cuba-Vietnam en alusión a la prevista visita a Cuba del compañero Vuong Dinh Hue, miembro del Buró Político del Partido Comunista y Presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam.

El también director del Programa Sectorial de Relaciones Internacionales en Cuba subrayó que la mencionada visita es importante no solamente desde el punto de vista político porque permitirá avanzar en el intercambio entre los principales órganos legislativos, sino también porque podrán intercambiarse experiencias y lecciones importantes.

A la vez, podrán lograrse otros relevantes acuerdos en el marco político-diplomático y económico, apuntó.

La visita de Vuong Dinh Hue, como uno de los cuatro pilares del poder en Vietnam a Cuba, rebasará los protocolos tradicionales porque sin dudas tendrá una atención de máximo nivel, es decir, de jefe de Estado, no por el protocolo político, sino por el sentimiento de los líderes y el pueblo cubanos con los líderes vietnamitas y su pueblo, aseguró.

Señaló que la programada visita de Vuong Dinh Hue a Cuba constituye la cuarta de un presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam a la Mayor de las Antillas en el siglo XXI, luego de Nguyen Van An en 2006, Nguyen Phu Trong en 2010 y Nguyen Thi Kim Ngan en 2016. Esta última ocurrió tras el fallecimiento del Comandante en Jefe, Fidel Castro, considerada la primera delegación extranjera en arribar a Cuba, tras el triste suceso. Ambas naciones han tenido gestos únicos que caracterizan una relación especial y única entre dos países. Por eso es importante preservar en el futuro los vínculos tan fraternos entre estas dos naciones que se aprecian como hermanas.

González Saez resaltó que los lazos Cuba-Vietnam tienen un gran significado no solo desde el punto de vista de las relaciones internacionales de ambos países, sino también para el desarrollo de las causas de la defensa y la construcción socialista de sus sociedades.

Son dos de los únicos cinco países con sistema sociopolítico socialista lo que demanda grandes retos en un mundo dominado no solo por el sistema capitalista, sino también por el asedio permanente al que son sometidas en diferentes gradualidades y en temas variables, explicó.

El cercano y permanente diálogo entre los dos Partidos, gobiernos y pueblos, favorece la confianza mutua, el entendimiento y también el intercambio de experiencias ante los desafíos que presentan las dos naciones en el actual y complejo escenario internacional, no solo a lo interno, sino también en las respectivas proyecciones externas, expresó.

Observó que la confianza entre los dos países forjadas por los máximos líderes Fidel Castro y Ho Chi Minh ha ido creciendo con el tiempo, lo que ha permitido mantener posiciones comunes en el aspecto bilateral y multilateral, así como ha contribuido a apoyarse en los momentos más difíciles y siempre con la certeza de que se estarán apoyando en todo momento.

Según el experto cubano, las relaciones en el orden político y diplomático se encuentran al máximo nivel, pero siempre aparecen espacios para elevar los vínculos con nuevos mecanismos ajustados al actual contexto histórico.

No obstante, en el orden económico, aun cuando el mundo actual complejo genera desafíos para las dos naciones, además de los impactos negativos del bloqueo permanente de Estados Unidos contra Cuba que actualmente es muy agresivo en el orden financiero, existen potencialidades para elevar los mecanismos de cooperación y colaboración económicas. Hay potencialidades comerciales y de inversión entre ambas partes, valoró.

La presencia de Vietnam en la región de América Latina y el Caribe es creciente y requiere de conocimiento del área para promover sus intereses económicos. En ese sentido, Cuba puede ser un puente para la región a partir de los diversos acuerdos económicos en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) o de la Comunidad del Caribe (CARICOM). Por otro lado, Vietnam puede ser un gran puente para Cuba en el marco de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), de hecho gracias a la presidencia de Vietnam 2020 y de los demás miembros, Cuba forma parte del Tratado de Amistad y Cooperación (TAC), señaló.

Aun así, se pueden dar nuevos pasos como socio sectorial o de cooperación en sectores puntuales como salud, biotecnología, medio ambiente. Ambas partes pueden elevar el intercambio de experiencias y la cooperación puntual en temas como turismo, servicios aduaneros, administración pública, homologación y hermanamiento entre ciudades, sugirió.

A la vez, la Renovación vietnamita ha contribuido a dar un salto en el desarrollo socioeconómico del país del Sudeste Asiático y su experiencia con la economía de mercado con orientación socialista, son elementos de los cuales Cuba requiere tomar lecciones salvando las distancias culturales y geográficas, para poder entender los logros obtenidos por Vietnam en el período de transición socialista, amplió.

Agregó que ambas partes pueden elevar el intercambio y la cooperación en temas socioculturales, jurídicos y académicos. Por otro lado, pueden elevar el conocimiento en las sociedades de la cultura de cada país a partir de la promoción de proyectos culturales y el apoyo de la televisión y el cine de ambos países con productos culturales de ambas naciones.

Recordó que desde el primer momento del impacto de la COVID-19, los dos países expresaron su voluntad de apoyarse mutuamente en todos los escenarios. La disposición cubana no se hizo esperar con el desarrollo de sus propias vacunas para compartir no solo sus resultados, en este caso Abdala, sino también para poder contribuir con la transferencia de tecnología. El apoyo de Vietnam se hizo inmediato con el envío de importantes donaciones, algunas de las cuales vinieron de aportes personales de aquellos que estudiaron en Cuba y que con su infinito amor llevan a la nación caribeña en sus corazones. No se puede dejar de mencionar la de los diferentes organismos gubernamentales y el Partido, así como de la Asociación de Amistad Vietnam-Cuba.

Ambas partes tienen potencial para cooperar en el sector de la biotecnología con la experiencia y capacidades que las dos naciones poseen, así como en los protocolos de prevención y tratamiento. Desde hace mucho tiempo Cuba fue superando esta difícil situación que ha afectado a la mayor parte del mundo y está en la mejor voluntad de poder compartir con sus hermanos vietnamitas, manifestó.

Alertó que aun cuando se está en proceso de eliminar esta pandemia a nivel global, persiste y requiere seguir colaborando estrechamente. No obstante, podría volver a resurgir como ha sucedido, así como existe el riesgo de que surjan nuevas pandemias o variantes de las existentes. En ese escenario, es sumamente estratégico continuar la colaboración y el intercambio en ese sentido y que puedan desarrollarse proyectos concretos conjuntos en cualquiera de los dos países.

La cooperación puede seguir creciendo en el intercambio de experiencias entre los especialistas de ambas naciones, desde la vía de los seminarios teóricos, hasta el trabajo en laboratorios. Por otro lado, se puede trabajar en proyectos concretos conjuntos que permitan la apertura de centros especializados y no solo pensando en el beneficio bilateral, sino también que pueda contribuir a otros países, incluyendo otros vecinos como Laos o Cambodia, recomendó.

Sistematizar estudios preventivos no solo para impedir el resurgimiento de otras variantes, sino también de nuevas pandemias. Cuba tiene gran potencial en el desarrollo de la biotecnología que puede compartir con Vietnam sobre la base del beneficio mutuo, concluyó.