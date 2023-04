Fidel Castro hace ondear la bandera victoriosa condecorada con medallas de la brigada de Khe Sanh del Ejército de Liberación de Tri Thien- Hue. (Fuente: VNA)

El subjefe de la Administración General de Reservas Estatales de Vietnam La Van Thinh entrega de manera simbólica cinco mil toneladas de arroz al embajador de Cuba en Vietnam, Orlando Nicolas Hernandez Guillen. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- La visita oficial a Cuba del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam , Vuong Dinh Hue, es muy importante, pues contribuirá a estrechar las relaciones entre los dos países en múltiples esferas, así como a fortalecer los vínculos interparlamentarios, afirmó el embajador cuba no en Vietnam, Orlando Nicolás Hernández Guillén.Al conceder una entrevista a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en vísperas del viaje a la isla caribeña, el diplomático cubano reiteró la importancia de la visita de uno de los más altos dirigentes de Vietnam a Cuba, realizada por invitación del presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Esteban Lazo Hernández.La visita del Titular parlamentario vietnamita se lleva a cabo en el contexto de que ambos países preparan numerosas actividades para conmemorar el 50 aniversario de la visita del líder Fidel Castro a Vietnam, en donde acudió a la zona recién liberada de Quang Tri, y el 60 aniversario de la creación del Comité Cubano de Solidaridad con Vietnam del Sur (25 de septiembre de 1963), dijo, y agregó que Fidel Castro fue el primer y único jefe de Estado extranjero que visitó, en medio de la guerra, la zona liberada del sur.La presencia del líder cubano en la zona recién liberada de Quang Tri, a pocos meses de la firma de los Acuerdos de Paz de París y las palabras imperecederas de Fidel Castro en la fortaleza 241 Tan Lam: “Por Vietnam, estamos dispuestos a dar hasta nuestra propia sangre”, se convirtieron en un símbolo de los relaciones solidarias y fieles, por la paz, la independencia nacional, la democracia y el progreso en el mundo de los dos pueblos.El embajador Orlando Nicolás Hernández Guillén ratificó que la visita del Presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam tiene “un importante significado histórico” para las relaciones bilaterales, dada la amplitud de las esferas que le acompañan.Al referirse a la intervención programada de Vuong Dinh Hue ante el Parlamento de la nación caribeña, el diplomático aseveró que “va a ser un hecho histórico porque esa intervención va a tener lugar, primero, un día muy significativo para Cuba, que es el día de la Victoria de Playa de Girón, el 19 de abril, y ese día se constituye la nueva Asamblea”.“Y recién constituida la nueva Asamblea, a ella va a dirigirse el máximo dirigente parlamentario vietnamita. Esto, sin duda, es algo sumamente especial que puede ocurrir solo entre países como Cuba y Vietnam que tienen relaciones muy especiales”, resaltó.Según el embajador cubano, los nexos entre Cuba y Vietnam son relaciones entre dos países hermanos, entre dos países solidarios, que se apoyan mutuamente en su lucha por desarrollarse y tener un país soberano e independiente.En el pasado, Cuba siempre apoyó a Vietnam en su lucha por la liberación, y después, en los momentos actuales, no ha habido oportunidad en que Cuba haya sido objeto de una catástrofe natural o de una agresión y no haya ahí estado presente la ayuda y la solidaridad de Vietnam, anotó, y añadió que esa hermandad, solidaridad y apoyo recíproco es una de las características de la relación entre ambas naciones.Afirmó que, como dos países socialistas, dirigidos por el Partido Comunista, Vietnam y Cuba persiguen lo mismo: una vida mejor y la justicia social para los pueblos, cada cual en su modelo de desarrollo. Según él, esto da oportunidad para que ambos países, a través de sus relaciones especiales, desarrollen un profundo intercambio de experiencias.“Vietnam lleva muchos años ya de un proceso de desarrollo, con reformas que le han brindado una base impresionante en el ámbito económico, en el ámbito social, y eso para Cuba es una fuente también de experiencias y ahí existe un ámbito de desarrollo de esta relación bilateral”, sostuvo.De acuerdo con el embajador, Cuba y Vietnam tienen importantes áreas para complementar sus economías. Vietnam es un suministrador importante de productos al país caribeño tan vitales como el arroz para la seguridad alimentaria de Cuba y otros muchos productos que ya el avance industrial y tecnológico de la nación asiática permite suministrar de manera estable a muchos mercados, incluido el de Cuba.Y Cuba, por su parte, ha desarrollado sectores en donde hay productos tradicionales como el tabaco, el ron, y tiene grandes avances en la ingeniería genética, en la biotecnología, en la industria farmacéutica, en la medicina. Esto, junto a otros, son sectores donde nos complementamos y también integran la fortaleza de la relación bilateral, dijo.Sobre los nexos de cooperación entre las dos asambleas nacionales, Hernández Guillén recordó que esas relaciones existen desde hace mucho tiempo, establecidas entre los representantes democráticamente electos por Vietnam a su Parlamento y los equivalentes, los representantes democráticamente electos por Cuba a su Parlamento, que juegan un papel vital en el desarrollo de la sociedad y la economía del país.Estas relaciones desempeñan un papel sumamente importante en el intercambio de experiencias de desarrollo con Vietnam, a partir de las realidades y logros alcanzados por el país indochino a lo largo de los años, recalcó.Reveló que en el marco de esta visita, ambas partes realizarán intercambios de cooperación y firmarán algunos acuerdos relevantes. /.