Restablecerán más de 90 vuelos al Aeropuerto Internacional de Lien Khuong a partir del 19 de agosto

Lam Dong, Vietnam (VNA) – La Corporación de Aeropuertos de Vietnam (ACV) anunció que restablecerá 91 vuelos de ida y vuelta por semana hacia el Aeropuerto Internacional de Lien Khuong, en la provincia centrovietnamita de Lam Dong, una vez que la terminal reanude sus operaciones, según lo previsto a partir del venidero 19 de agosto.



De acuerdo con el auncio, la aerolínea Vietjet Air reanudará la operación de cinco rutas que conectan Lien Khuong con Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh, Hai Phong, Vinh y Da Nang, con un total de 49 vuelos de ida y vuelta semanales.



Por su parte, Vietnam Airlines tiene previsto reactivar los itinerarios desde Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang, utilizando aeronaves Airbus A321, con una frecuencia de 42 vuelos de ida y vuelta por semana.



La reanudación de estos 91 vuelos semanales por parte de Vietnam Airlines y Vietjet Air contribuirá a satisfacer la creciente demanda de transporte de residentes y turistas, además de fortalecer la conectividad de Da Lat con los principales centros económicos y turísticos del país.



El proyecto de rehabilitación de la pista de aterrizaje, la calle de rodaje y otras infraestructuras del Aeropuerto Internacional de Lian Khuong, con una inversión superior a los 39,5 millones de dólares estadounidenses, comenzó el 4 de marzo de 2026. Las autoridades prevén concluir las principales obras durante julio, realizar los vuelos de calibración a finales de ese mismo mes y reabrir oficialmente el aeropuerto para la operación comercial el próximo 19 de agosto , conforme al cronograma establecido./.

VNA