Delegados participantes en la cita (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- El Comité Permanente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Vietnam de la XV Legislatura analizó hoy un informe sobre los resultados de la supervisión de resolución de las opiniones y sugerencias de los votantes, durante su quinto periodo de sesiones.El jefe de la Comisión de Aspiración del Pueblo del Comité Permanente del Parlamento, Duong Thanh Binh, informó que las autoridades competentes recibieron dos mil 593 peticiones de los pobladores enviadas al quinto pleno, la mayoría de las cuales se relacionan con los ámbitos sociales.Del total, dos mil 589 se resolvieron, lo que representa el 99,8 por ciento, destacó.En particular, la AN y sus órganos respondieron a todas las peticiones, y los pobladores estuvieron de acuerdo con la renovación fuerte e integral de las actividades legislativas, precisó.El Gobierno, los ministerios y agencias centrales analizaron el 99,9 por ciento de las solicitudes, lo cual ayudó a abordar las dificultades y obstáculos, promover el desarrollo socioeconómico, estabilizar el orden y la seguridad social, mejorar la vida de los pobladores y consolidar la confianza del pueblo, continuó.El Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema respondieron todas las recomendaciones, centrados en orientar la ejecución de la ley, así como estudiar y asesorar la modificación de una serie de artículos del Código Penal y el Código de Procedimiento Civil de 2015, recalcó.Thanh Binh sugirió que las agencias del Parlamento continúen fortaleciendo la supervisión sobre la promulgación de documentos legales, a la par de garantizar la coherencia, la sincronización y la detección oportuna de errores para proponer soluciones.Las delegaciones y diputados de la Asamblea Nacional deben mejorar la calidad de la realización del balance, clasificación y manejo de las peticiones de los votantes, asegurar el progreso y el tiempo de envío de los informes según lo prescrito, dijo.Además, exhortó al Gobierno a dirigir a los ministerios y ramas para que revisen y manejen las recomendaciones, asegurando la hoja de ruta para informar a los votantes./.