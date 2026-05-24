Revisan en Vietnam expedientes para la amnistía 2026 bajo criterios de transparencia e imparcialidad

Hanoi (VNA) - Las solicitudes y listas de candidatos a la amnistía para el año 2026 se examinan y evalúan bajo un espíritu de máxima transparencia, imparcialidad y con una consideración minuciosa para cada caso específico, enfatizó hoy el miembro del Buró Político y viceprimer ministro permanente de Vietnam, Pham Gia Tuc.



Al presidir la reunión de revisión de expedientes en su calidad de presidente del Consejo Consultivo de Amnistía de 2026, Pham Gia Tuc destacó que la política de humanidad y clemencia hacia los infractores de la ley refleja las nobles tradiciones de compasión del pueblo vietnamita.



Explicó que el marco legal del país combina el estricto castigo contra los autores intelectuales, líderes, elementos obstinados y reincidentes peligrosos, con la indulgencia hacia quienes muestran un arrepentimiento sincero, confiesan sus faltas y cooperan para reparar sus errores, facilitando así su reinserción como ciudadanos útiles para la sociedad.



El miembro del Buró Político y viceprimer ministro permanente de Vietnam, Pham Gia Tuc, preside la reunión de revisión de expedientes en su calidad de presidente del Consejo Consultivo de Amnistía de 2026. (Foto: VNA)

De acuerdo con el subjefe del Gobierno, desde la promulgación de la Ley de Amnistía y partiendo del año 2009 hasta la fecha, el Estado ha implementado 12 rondas de indultos que han beneficiado a más de 118 mil personas, la gran mayoría de las cuales se han estabilizado en sus lugares de residencia con empleos honestos y bajo un índice de reincidencia sumamente bajo.



Añadió que este proceso se ejecuta en conmemoración del 51 aniversario de la Liberación del Sur y Reunificación Nacional (30 de abril), y para celebrar el éxito del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista, así como las elecciones de la XVI legislatura de la Asamblea Nacional y de los Consejos Populares para el mandato 2026-2031.



Para dar cumplimiento a las decisiones presidenciales que activaron este proceso en abril de 2026, los ministerios y sectores competentes revisan más de 10 mil expedientes bajo directrices rigurosas y en los plazos establecidos.



En esta sesión, el Consejo Consultivo analiza detalladamente las listas de reclusos que cumplen con los requisitos legales, aquellos que no califican, y los casos de personas cuya ejecución de la pena de prisión se encuentra suspendida temporalmente pero que son elegibles para recibir el beneficio de la clemencia del Jefe de Estado.



Por su parte, directivos del Departamento de policía de gestión de prisiones, centros de educación obligatoria y escuelas de reeducación informaron que los equipos de evaluación intersectoriales han verificado los expedientes procedentes de los centros penitenciarios administrados por los Ministerios de Seguridad Pública y de Defensa.



El escrutinio de los candidatos se realiza mediante un procedimiento democrático, objetivo y justo, el cual pasa por múltiples niveles de fiscalización institucional y cuenta con la supervisión de las organizaciones sociales y de la población.



El informe estadístico precisó que bajo la Ley de Amnistía de 2007 se otorgaron siete rondas de indultos a 87 mil 97 personas, mientras que tras la entrada en vigor de la Ley de Amnistía de 2018 se han ejecutado cinco rondas adicionales entre 2021 y 2025 para beneficiar a 31 mil 320 individuos.



Los resultados de los dos períodos de amnistía del año 2025 demuestran el éxito del programa, puesto que de los 22 mil 89 ciudadanos indultados, solo 13 volvieron a delinquir, lo que representa una tasa de reincidencia de apenas el 0,06 por ciento, un logro ampliamente respaldado por la opinión pública nacional e internacional.



Ante estos indicadores, el Ministerio de Seguridad Pública instó a las autoridades de todos los niveles y localidades a fortalecer las políticas de reinserción comunitaria para los ciudadanos amnistiados, enfocándose en campañas de sensibilización para erradicar la discriminación social y el estigma hacia los exreclusos.



Asimismo, las autoridades competentes orientarán sus esfuerzos a realizar un seguimiento adecuado, proveer asistencia educativa, impartir formación profesional y facilitar la creación de puestos de trabajo estables, promoviendo de igual manera el acceso a créditos financieros para las personas que enfrentan circunstancias económicas difíciles./.