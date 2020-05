Hanoi (VNA)- La revista estadounidense de viajes Travel and Leisure publicó recientemente un artículo titulado "Tres destinos más atractivos de Asia para excursiones en yate para familiares con niños", dos de los cuales se localizan en Vietnam : el delta de Mekong y el Golfo de Tonkín (incluidas las bahías de Bai Tu Long, Lan Ha y Ha Long), y el otro en Indonesia.De acuerdo con la publicación, la bahía de Ha Long ofrece unas vacaciones “tres en uno” que incluye exploración de la naturaleza, extensas playas de arenas blancas y agua color turquesa, y experiencias culturales.Los viajeros pueden visitar lugares vírgenes y disfrutar de la belleza del archipiélago de Cat Ba y la bahía de Bai Tu Long, así como navegar en kayak y recibir clases de cocina.Según varios turistas, ningún viaje al norte del país indochino puede considerarse completo si no se visita dicho sitio.Travel and Leisure apunta que, sin embargo, es extremadamente visitada por los excursionistas y aconseja a quienes desean mayor independencia alquilar una embarcación que los llevarán a donde quieran y con su propio horario.Tendrán oportunidad de visitar numerosas cuevas y el Parque Nacional de Cat Ba, además de contemplar el mejor atardecer que jamás hayan visto. Es una opción maravillosa para los viajeros que quieren tener una experiencia única, destacó la revista. – VNA/Nhan Dan