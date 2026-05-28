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Robocon Vietnam 2026 despierta la pasión de los estudiantes por la innovación tecnológica

Robocon Vietnam 2026 se inauguró en Hanoi con 36 equipos universitarios que compiten en robótica, IA y automatización rumbo al torneo ABU Robocon Asia-Pacífico.

Foto ilustrada (Fuente: giaoducthoidai.vn)
Foto ilustrada (Fuente: giaoducthoidai.vn)

Hanoi (VNA) – El concurso de creación de robots Robocon Vietnam 2026 se inauguró en Hanoi el 26 de mayo con la participación de 36 equipos provenientes de 21 universidades, colegios e instituciones de formación profesional de todo el país.

La ronda preliminar se celebra los días 26 al 27 de mayo, durante la cual los equipos presentan sus robots y compiten por puntos para asegurar su lugar en la siguiente fase.

La final tendrá lugar del 29 al 31 de mayo, con enfrentamientos directos entre los equipos en la fase de grupos, los cuartos de final, las semifinales y la final.

Más que una importante competencia tecnológica para estudiantes de ingeniería, el evento de este año ofrece una plataforma donde convergen la innovación, la inteligencia artificial (IA) y las aplicaciones industriales prácticas.

El tema del certamen “Kung Fu Quest” también corresponde al Concurso de Robots Asia-Pacífico de la ABU (ABU Robocon), previsto para celebrarse este agosto en Hong Kong, China, donde el equipo campeón de Vietnam representará al país.

Uno de los aspectos más destacados de la competencia de este año es el nuevo diseño de la arena, inspirado en la cultura de las artes marciales de Asia Oriental. Los robots no solo deben demostrar velocidad, sino también precisión, destreza y flexibilidad táctica.

Cada equipo opera dos robots, incluido uno que funciona de manera completamente autónoma. Estos “guerreros” tecnológicos deben completar una serie de tareas como recolectar y ensamblar armas, además de atravesar un bosque de bambú simulado para obtener “secretos de artes marciales”.

Según el comité organizador, el desafío de este año pone un fuerte énfasis en la programación, la automatización y la aplicación de la IA, exigiendo a los equipos maximizar tanto su creatividad como su capacidad técnica.

Además de la competencia, Robocon 2026 también ofrece una plataforma de intercambio académico. Uno de los eventos principales es un seminario sobre aplicaciones de la IA y la automatización, desde las arenas de competición hasta la producción industrial en el mundo real.

Para que los aficionados a la tecnología de todo el país puedan seguir de cerca la competencia, el canal VTV2 de la Televisión de Vietnam dedica una amplia cobertura al certamen. Las rondas finales serán transmitidas en directo./.

VNA
#competición de robótica #Robocon #inteligencia artificial
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