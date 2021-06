Hanoi (VNA)- Rusia exportó a Vietnam 63 mil 500 toneladas de carne de cerdo y derivados por un valor de 130,5 millones de dólares, equivalente al 25 por ciento de las importaciones vietnamitas de ese rubro, convirtiéndose en el mayor proveedor de carne de cerdo del país indochino.Según el Ministerio de Agricultura de la Federación de Rusia, las exportaciones de carne y sus derivados no afectan a los precios de los productos alimentarios en ese país euroasiático.La cartera también confirmó que el precio de la carne de cerdo no aumentará este año gracias a la gran oferta en el país y la elevación de la competitividad en ese sector.Además, los préstamos preferenciales ayudan a reducir los costos de las empresas ganaderas, agregó la fuente.Para satisfacer la alta demanda interna de carne, Vietnam no solo importa carne de cerdo, sino también otros tipos. El año pasado compró 270 toneladas de esa carne, un aumento interanual de 44 por ciento./.