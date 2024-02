Binh Duong, Vietnam (VNA)- La Corporación Ferroviaria de Vietnam (CFV) celebró hoy la ceremonia de salida del primer tren intermodal internacional en el Año Nuevo Lunar 2024 que transporta productos agrícolas desde la estación Song Than, en la provincia sureña de Binh Duong a la ciudad de Zhengzhou, de la localidad china de Henan.El tren intermodal internacional incluye 21 vagones, entre ellos nueve contenedores que transportan frutas y alimentos. El tiempo de transporte ferroviario de Song Than a Zhengzhou durará de 9 a 10 días y se prevé realizar un recorrido por semana.El director general de CFV, Hoang Gia Khanh, informó que las mercancías procedentes de Binh Duong y de las provincias vecinas se recogen en la estación Song Than hasta la estación Giap Bat, en Yen Vien (Hanoi), y luego se transfieren a trenes intermodales internacionales con destino a China.En Vietnam, los costos logísticos en la industria agrícola representan entre el 20 y el 25% de los precios de los productos comerciales, mientras que en otros países sólo ocupan entre el 12 y el 14%, dijo y agregó que el ferrocarril de carga de Binh Duong a China ayuda a las empresas a reducir los gastos logísticos a la mitad, creando así oportunidades para la competencia en precios y el impulso de las exportaciones agrícolas.El Ministerio de Transporte ha implementado proyectos para mejorar y renovar la estación Song Than con el fin de elevar su capacidad a 3,5 millones de toneladas de mercancías por año para el período 2025-2030 y convertirlo en la más grande estación de carga en el sistema ferroviario de Vietnam, señaló.Una vez que se perfeccione la infraestructura logística, la CFV explotará la estación de Song Than para organizar trenes directos y de tránsito a China con el fin de llevar las mercancías a un tercer país y viceversa, reveló.En los últimos tiempos, el gobierno de Vietnam ha prestado una mayor atención a las actividades de transporte internacional por ferrocarril para promover la exportación de productos agrícolas, silvícolas y acuáticos./.