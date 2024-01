Fuegos artificiales a baja altura. (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- El cielo de Ciudad Ho Chi Minh en ocho lugares se iluminará con fuegos artificiales en vísperas del Año Nuevo Lunar 2024, informó Bui Xuan Duc, del Departamento municipal de Cultura y Deportes.



De acuerdo con el funcionario, eso significa un aumento de dos lugares en comparación con el año pasado.



Precisó que se brindarán espectáculos pirotécnicos a gran altura en dos lugares: la nueva zona urbana de Thu Thiem, en la ciudad de Thu Duc, y el templo conmemorativo de los mártires de Ben Duoc, en el distrito de Cu Chi.



Mientras tanto, se lanzarán fuegos artificiales a baja altura en seis lugares, a saber, el sitio conmemorativo de Ben Noc en la ciudad de Thu Duc, el parque cultural Dam Sen en el distrito 11, la plaza Rung Sac en Can Gio, el sitio histórico Lang Le Bau Co en Binh Chanh, el parque cultural Go Vap en el homónimo distrito y el sitio histórico Nga ba Giong en Hoc Mon.



Los espectáculos durarán 15 minutos desde la medianoche del 9 de febrero hasta las 00:15 am del 10 de febrero, el primer día del Año del Dragón.



Además, en las noches del 9 y 10 de febrero, el Departamento organizará programas artísticos en la ciudad de Thu Duc, el Distrito 12, los distritos de Tan Phu, Binh Tan, Hoc Mon, Can Gio, Cu Chi, Binh Chanh y Nha Be. .



Por otra parte, se llevará a cabo un festival de flores en el Parque Tao Dan en el Distrito 1 durante 10 días, del 6 al 15 de febrero, con espectáculos de danza del dragón y de magia, artes marciales tradicionales, juegos folclóricos, música y comedia./.

VNA