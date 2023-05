Phnom Penh (VNA) - A pesar de perder 1-2 ante Filipinas en el último partido del Grupo A disputado el 9 de mayo, la selección femenina de fútbol de Vietnam logró el objetivo de mantenerse en el primer puesto de la tabla y así avanzar a las semifinales de los 32 Juegos Deportivos del Sudeste Asiático (SEA Games 32).Filipinas abrió el marcador al comienzo del partido, mientras que Vietnam no creó muchas ocasiones peligrosas, pero aun así logró empatar en el minuto 40 después de un error de la portera Olivia McDaniel. Tras un centro de la defensa Nguyen Thi My Anh por la izquierda, McDaniel no pudo atrapar el balón y permitió que Bich Thuy anotara un gol de rebote.En el minuto 83, la centrocampista Sara Eggesvik de Filipinas centró el balón en el área de Vietnam. Ante la presión del rival, la jugadora vietnamita Tran Thi Thu cabeceó el balón a su propia red, asegurando una victoria para Filipinas por 2-1, ante la sorpresa de la portera Tran Thi Kim Thanh.Vietnam tendrá dos días de descanso antes de jugar en las semifinales el 12 de mayo, muy probablemente contra el país anfitrión, Camboya. En el Grupo B, Tailandia y Camboya aseguraron sus plazas en la siguiente ronda y se enfrentarán el 9 de mayo para determinar el ganador del grupo./.