Semana del Turismo de Ninh Binh 2026 comienza con espectacular celebración del patrimonio

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Ninh Binh, Vietnam (VNA) – La provincia norteña vietnamita de Ninh Binh inauguró anoche su emblemática Semana del Turismo bajo el tema “Un viaje por el patrimonio a través de los tiempos”, dando inicio a una serie de actividades culturales y turísticas de gran escala.

Al inaugurar el evento, el vicepresidente permanente del Comité Popular de Ninh Binh, Tran Song Tung, destacó el significado especial del programa, subrayando que contribuye a la implementación de la estrategia del Comité del Partido provincial para desarrollar las industrias cultural y turística hasta 2030, con visión hacia 2045.

La estrategia tiene como objetivo convertir a la provincia en el principal centro de Vietnam para el turismo patrimonial, ecológico, cultural y religioso, además de consolidarla como sede de importantes eventos nacionales e internacionales.

El vicepresidente permanente del Comité Popular de Ninh Binh, Tran Song Tung, en la gala. (Foto: VNA)

A través de una amplia gama de actividades culturales y artísticas, junto con productos turísticos distintivos, Ninh Binh espera ofrecer a los visitantes una experiencia vibrante y diversa, donde tradición y modernidad se fusionen armoniosamente y donde el patrimonio sea preservado y revitalizado mediante la creatividad y la innovación, afirmó el dirigente local.

También señaló que el programa se ha convertido en un evento cultural y turístico anual con identidad propia, celebrado en lo que se considera la época más hermosa del año en la localidad, cuando los arrozales de Tam Coc se tiñen de un brillante color dorado durante la temporada de cosecha./.

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