Singapur consolida su posición como centro de gestión de activos

Singapur (VNA) - Singapur anunció el 19 de agosto tres nuevas medidas para atraer a gestores de fondos internacionales, captar talento financiero de alto nivel y fomentar que las instituciones financieras establezcan o amplíen en el país sus operaciones de gestión de activos, en medio de la creciente competencia entre los centros financieros asiáticos.



Según la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS), las medidas incluyen la creación de una categoría específica para profesionales de la gestión de inversiones dentro del régimen de visado laboral Overseas Networks & Expertise Pass (ONE Pass); incentivos fiscales para determinados ingresos derivados de servicios de gestión de fondos; y un nuevo programa de inversión dirigido a fondos de cobertura. Está previsto que las medidas entren en vigor en 2027, mientras que los detalles se anunciarán en el Presupuesto de Singapur de ese año.



La gestión de activos se ha convertido en uno de los principales motores de crecimiento del sector financiero singapurense y representa alrededor del 15% de su valor. Durante los últimos cinco años, el sector registró un crecimiento medio anual del 7,5%, mientras que los activos bajo gestión alcanzaron unos 7 billones de dólares singapurenses.



Uno de los principales objetivos de las nuevas políticas es atraer talento internacional de alto nivel. La MAS y el Ministerio de Recursos Humanos (MOM) crearán una categoría específica dentro del ONE Pass para líderes internacionales y expertos sénior capaces de realizar una contribución significativa al sector de gestión de inversiones.



El ONE Pass es un visado laboral de cinco años destinado a profesionales internacionales altamente cualificados. A diferencia de los permisos de trabajo ordinarios, vinculados a un empleador concreto, sus titulares pueden trabajar para varias empresas o crear su propio negocio. Actualmente, uno de los requisitos para obtenerlo es percibir un salario mínimo de 30.000 dólares singapurenses mensuales.



Con el nuevo mecanismo, Singapur podrá adaptar la evaluación de los ingresos a las particularidades del sector, teniendo en cuenta también las remuneraciones vinculadas al rendimiento de las inversiones y de los fondos, y no únicamente el salario fijo mensual.



El ministro de Desarrollo Nacional y vicepresidente de la MAS, Chee Hong Tat, señaló que atraer a un número reducido de profesionales internacionales de primer nivel puede generar un impacto significativo en el crecimiento económico y contribuir a crear más empleos de alta calidad para los ciudadanos singapurenses.



Actualmente, los singapurenses ocupan alrededor del 80% de los 25.000 puestos de trabajo del sector, que abarcan áreas como gestión de carteras, investigación de inversiones, atención al cliente y gestión de riesgos.



Otra medida contempla incentivos fiscales para determinados ingresos vinculados a los beneficios obtenidos por la prestación de servicios de gestión a fondos elegibles. Estos deberán ser gestionados desde Singapur y cumplir requisitos de actividad económica sustancial, incluido un número mínimo de empleados.



La medida se aplicaría a partir del año fiscal 2027 y abarcaría los ingresos obtenidos durante 2026.



La MAS también pondrá en marcha un programa de inversión para fondos de cobertura mediante el cual coinvertirá con gestores que se comprometan a establecer o ampliar sus operaciones en Singapur. El programa busca atraer tanto a gestores de fondos de cobertura globales como regionales y fortalecer el ecosistema de servicios financieros, incluidos los proveedores de corretaje y financiación para fondos.



Las nuevas medidas se anuncian en un contexto de creciente competencia entre Singapur y Hong Kong, China, por atraer actividades de gestión de activos y patrimonio privado en Asia. Sin embargo, Chee afirmó que la competencia entre ambos centros financieros no constituye un “juego de suma cero”, ya que el mercado regional ofrece suficiente espacio para que ambos continúen desarrollándose.



Según la MAS, el anuncio anticipado de las medidas, antes de la presentación del Presupuesto de 2027 en febrero próximo, permitirá a las empresas de gestión de activos tenerlas en cuenta al decidir dónde establecer sus sedes y distribuir sus operaciones, reforzando así la competitividad de Singapur como centro financiero y de gestión de activos internacional./.

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